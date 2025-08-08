  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Zaradi verižnega trčenja zastoj na primorski avtocesti, pot daljša za eno uro

    Zaradi del bo ta konec tedna popolnoma zaprt del razcepa Zadobrova.
    Gneča na primorski avtocesti FOTO: Prometno-informacijski center
    Gneča na primorski avtocesti FOTO: Prometno-informacijski center
    R. I., STA
    8. 8. 2025 | 10:32
    8. 8. 2025 | 11:21
    2:29
    Na primorski avtocesti se je med Uncem in Logatcem zgodila prometna nesreča, poroča prometno-informacijski center. Verižno je trčilo pet vozil. Zaprt je prehitevalni pas pred počivališče Lom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, ki sega že do Ravbarkomande, pot se podaljša za najmanj eno uro. 

    Pot od Kopra do Ljubljane je po podatkih prometno-informacijskega centra v tem trenutku dolga slabi dve uri.

    Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, in sicer med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru.

    Prav tako so zastoji na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Novim mestom proti Obrežju, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga en kilometer. Gost promet z zastoji je tudi na cestah Šmarje–Koper, Lucija–Strunjan in Lesce–Bled.

    Ob koncu počitnic v nekaterih državah je že nekaj dni močno povečan promet iz smeri Hrvaške proti Avstriji, opozarjajo na promet.si. Podobno bo do konca tedna. 

    Zaradi del popolna zapora dela razcepa Zadobrova

    Zaradi obnove razcepa Zadobrova, kjer se stikajo štajerska avtocesta ter severna in vzhodna ljubljanska obvoznica, bo od danes od 19. ure do ponedeljka do 4. ure popolnoma zaprta povezava z vzhodne na severno obvoznico. Zaprt bo tudi priključek z Letališke ceste v tej smeri, so sporočili z Darsa.

    Gre za drugo osrednjo gradbeno fazo obnove razcepa Zadobrova. Obnova vključuje zamenjavo vseh asfaltnih plasti, ureditev prometne opreme in izvedbo nove horizontalne signalizacije. Prvo fazo so izvedli pred dvema tednoma.

    Dela, ki bodo po Darsovi napovedi potekala do druge polovice avgusta, izvaja konzorcij podjetij Strabag in Strabag za građevinske poslove, vrednost pogodbe pa je 1,87 milijona evrov brez davka.

    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Novice  |  Slovenija
    Karmen Pižorn

    Dekanja: Marsikdo svetuje mlademu človeku, naj ne bo nor, da bi šel za učitelja

    Ključna težava je v odnosu družbe do učiteljskega poklica, pravi Karmen Pižorn in dodaja, da se tudi učitelji sami ne smejo sramovati, da so učitelji.
    Špela Kuralt 8. 8. 2025 | 07:00
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Visoko šolstvo

    270 milijonov evrov za gradnjo dveh novih ljubljanskih fakultet

    Gradnja nove stavbe fakultete za farmacijo je ocenjena na 113 milijonov evrov, za gradnjo fakultete za strojništvo pa je predvidenih 136 milijonov evrov.
    Manja Pušnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki 2025

    Težka leta pred slovensko in evropsko zunanjo trgovino

    Nujno bo prilagajanje razmeroma slabim gospodarskim razmeram v EU, kjer ni zaznati krepitve rasti.
    Karel Lipnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    gneča na cestiprometzastojiprometna nesrečaprimorska avtocestarazmere na cestah

    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
