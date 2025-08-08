Zaradi verižnega trčenja zastoj na primorski avtocesti, pot daljša za eno uro

Na primorski avtocesti se je med Uncem in Logatcem zgodila prometna nesreča, poroča prometno-informacijski center. Verižno je trčilo pet vozil. Zaprt je prehitevalni pas pred počivališče Lom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, ki sega že do Ravbarkomande, pot se podaljša za najmanj eno uro.

Pot od Kopra do Ljubljane je po podatkih prometno-informacijskega centra v tem trenutku dolga slabi dve uri.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, in sicer med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru.

Prav tako so zastoji na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Novim mestom proti Obrežju, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga en kilometer. Gost promet z zastoji je tudi na cestah Šmarje–Koper, Lucija–Strunjan in Lesce–Bled.

Ob koncu počitnic v nekaterih državah je že nekaj dni močno povečan promet iz smeri Hrvaške proti Avstriji, opozarjajo na promet.si. Podobno bo do konca tedna.

Zaradi del popolna zapora dela razcepa Zadobrova

Zaradi obnove razcepa Zadobrova, kjer se stikajo štajerska avtocesta ter severna in vzhodna ljubljanska obvoznica, bo od danes od 19. ure do ponedeljka do 4. ure popolnoma zaprta povezava z vzhodne na severno obvoznico. Zaprt bo tudi priključek z Letališke ceste v tej smeri, so sporočili z Darsa.

Gre za drugo osrednjo gradbeno fazo obnove razcepa Zadobrova. Obnova vključuje zamenjavo vseh asfaltnih plasti, ureditev prometne opreme in izvedbo nove horizontalne signalizacije. Prvo fazo so izvedli pred dvema tednoma.

Dela, ki bodo po Darsovi napovedi potekala do druge polovice avgusta, izvaja konzorcij podjetij Strabag in Strabag za građevinske poslove, vrednost pogodbe pa je 1,87 milijona evrov brez davka.