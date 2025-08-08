  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Dončić je k treningom pristopil resnobno in zavzeto. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel
    Dončić je k treningom pristopil resnobno in zavzeto. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel
    Nejc Grilc
    8. 8. 2025 | 05:05
    6:33
    Pred uradnim vhodom v dvorano Stožice je v četrtek dopoldne vladalo izredno stanje. Ko se je pripeljal prvi avtobus, je završalo, a je bil preplah lažen. V drugo je šlo zares, Luka Dončić je vendarle stopil pred kamere in mikrofone ter ob začetku pravega košarkarskega treninga na domačih tleh potrdil, da se počuti dobro. »Bomo videli, koliko minut bom igral proti Nemčiji, vendarle sem šele začel s pravimi treningi, ritem je drugačen. Odvisno bo od tega, kako se bo odzvalo telo, počutim pa se dobro, le časovna razlika mi še malo nagaja,« je uvodoma pojasnil slovenski zvezdnik.

    Spremenjena Dončićeva podoba je obvezni del pogovorov v košarkarskih omizjih, toda zanj to ni tako drastična sprememba. »Tudi prej sem bil dober igralec. Zdaj smo naredili malo drugačen načrt treninga, predvsem pa sem imel več časa, ki ga v preteklosti ni bilo. Kaj je bilo najtežje? Na začetku vse, kot vedno, ko delaš nove stvari, nato pa sem se počasi navadil in ne bom rekel, da je bilo lažje, je pa šlo. Na začetku pa je bilo res težko,« ni želel izpostaviti nobenega vidika treninga, ki mu je delal posebne preglavice.

    Preberite več

