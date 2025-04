Zasavci »razkrinkali« dogodke ob 6. aprilu 1941 na Koroškem

Filmski navdušenci iz zasavskega filmskega ustvarjalnega društva Loke Studio, ki so po kratkem ustvarjalnem predahu lani presenetili z novim projektom – vojno-zgodovinskim filmom Ostri vrh -, v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti z Raven na Koroškem in igralsko skupino kulturnega društva Kotlje ob obletnici pričetka druge svetovne vojne pripravljajo edinstven dogodek. Zgodil se bo v nedeljo, 6. aprila ob 18. uri, v večnamenski dvorani Kotlje.

Prizor iz filma Ostri vrh. FOTO: FUD Loke Studio

V zadnjih tednih je bil film zasavskega režiserja in scenarista Matica Poropatiča ter njegove ekipe iz F.U.D. Loke Studio že na ogled v izbranih slovenskih kinematografih. Izbira Koroške za obuditev prelomnega trenutka v narodovi zgodovini ni naključna: prizorišče filmskega dogajanja je namreč severna meja, natančneje Ostri vrh na Koroškem v zadnjih treh dneh pred izbruhom druge svetovne vojne.

Film, ki je nastal prostovoljno in udarniško, kot pravi Poropatič, poganja »morda malce pozabljena, zapostavljena« tematika, ki ji – tako Poropatič - strokovna javnost šele v zadnjih letih namenja več pozornosti: to je zamolčana 11-dnevna vojna med 6. in 17. aprilom 1941 med pripadniki jugoslovanske kraljeve vojske in nemškimi vojaki. Zgodbo so posneli na lokaciji zapuščene kmetije na Podkumu nad Zagorjem.

Na prireditvi v dvorani Kotlje, na katero bo vstop prost, bodo moči združili filmski ustvarjalci, gledališčniki in zgodovinarji, repertoar pa bo poleg filma Ostri vrh zajemal gledališčni program, zgodovinske predstavitve in projekcijo dokumentarnega filma April '41.

FOTO: FUD Loke Studio

Ob igranem filmu so Zasavci namreč posneli še 20-minutni igrano-dokumentarni film April '41 o vojnem času v Dravogradu, Šentilju in Gornji Radgoni. Oba filma se dopolnjujeta: igrani pripoveduje malce dramatizirano zgodbo, ki se je, kot rečeno, odvila na Koroškem v prvih urah vojne, dokumentarni pa predstavi dogajanje z akademskega, strokovnega, sistematičnega vidika ob pomoči znanih zgodovinarjev in drugih strokovnih sodelavcev.

FOTO: FUD Loke Studio

Slavnostni govornik na prireditvi v Kotljah bo predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.