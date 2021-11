Znani prejemniki Medisovih nagrad

Znani so prejemniki Medisove mednarodne nagrade, ki jo podeljuje farmacevtsko podjetje Medis za izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov. Letošnji nagrajenci prihajajo iz devetih držav srednje in jugovzhodne Evrope.

Med nagrajenci je tudi Luka Roškar iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. Nagrado je prejel za raziskave na področju ginekologije in raka materničnega vratu. Kot so zapisali, je »prvi avtor originalnega znanstvenega članka z naslovom 'Tie-2, G-CSF, and Leptin as Promising Diagnostic Biomarkers for Endometrial Cancer: A Pilot Study',« ki je bil objavljen v znanstveni reviji Journal of Clinical Medicine. Cilj raziskave je bil »odkriti potencialno natančnejšo, manj invazivno in hitrejšo metodo za diagnostiko raka endometrija ter bolj individualno prilagojen terapevtski pristop«.

Medisove nagrade so prejeli še farmacevt Marin Jukić iz Srbije, gastroenterolog Christoph Grander iz Avstrije, Marija Vukoja iz Srbije za intenzivno medicino in anesteziologijo, nevrologinja Aleksandra Tomić Pešić iz Srbije, oftamologinja Fanka Gilevska iz Severne Makedonije, Pediatrinja Matej Šapina iz Hrvaške, Gordana Drpa iz Hrvaške za pulmologijo in alergologijo ter revmatoiloginja Gorica Ristić iz Srbije.

Na Medisov natečaj se je prijavilo 230 raziskovalcev iz južne, vzhodne in srednje Evrope, kriterijem za nagrado jih je ustrezalo 180. Mednarodna strokovna komisija, ki ji je predsedoval Borut Štrukelj z ljubljanske fakultete za farmacijo, je izbrala devet zmagovalcev. Ob podelitvi nagrad so imeli nagovor rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič in ustanovitelj družbe Medis Tone Strnad, direktorica Medisa Martina Perharič. skladatelj Drago Ivanuša pa je zanje napisal avtorsko skladbo Oda zmagovalcem. Zmagovalci so prejeli skulpturo kiparja Jakova Brdarja, tako finalisti kot zmagovalci pa so dobili tudi finančno nagrado.

Medisove mednarodne nagrade podjetje podeljuje od leta 2014 za izstopajoče raziskovalne dosežke v devetih državah srednje in jugovzhodne Evrope na devetih medicinskih področjih.