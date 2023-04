Zunanja ministrica Fajon na obisk v Etiopijo

Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo od danes do srede mudila na obisku v Etiopiji. Kot so zapisali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, je glavni namen obiska krepitev odnosov med državama. Po pričakovanjih bo sicer v ospredju iskanje podpore za kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v letih 2024 in 2025.

Ministrica Fajon se bo v Adis Abebi srečala z zunanjim ministrom Etiopije Demekejem Mekonenom Hasenom in predsednico države Sahle-Vork Zevde. Po napovedih se bo sestala tudi s predsednikom komisije Afriške unije Muso Fakijem.

Dva meseca pred volitvami v Varnostni svet ZN se vrstijo obiski visokih slovenskih predstavnikov v Afriki. Prejšnji teden je državni sekretar na MZEZ Samuel Žbogar obiskal Namibijo in Bocvano, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je bila v Ruandi in Ugandi.

Posebni odposlanec zunanje ministrice za kandidaturo za Varnostni svet ZN Franci But prav tako precej časa preživi v Adis Abebi, kjer ima sedež Afriška unija in kjer naj bi v kratkem svoje veleposlaništvo, prvo v podsaharski Afriki, odprla tudi Slovenija.

Slovenija bo sredi aprila znova gostila mednarodno konferenco Dan Afrike, tradicionalni dogodek, na katerem bo tokrat osrednja tema podnebna varnost. Na konferenci, ki bo potekala na Brdu pri Kranju, letos pričakujejo udeležbo zunanjih ministrov več afriških držav.

Za Slovenijo je ključno, da si v prizadevanjih za sedež v Varnostnem svetu ZN, za katerega se poteguje skupaj z Belorusijo, pridobi podporo afriških držav. Glasovanje v Generalni skupščini ZN bo 6. junija, Slovenija pa za izvolitev potrebuje 129 glasov. Ministrica Fajon je pred dnevi v Bruslju dejala, da ostaja zmerno optimistična glede možnosti za izvolitev.