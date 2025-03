Bodo carine zvišale cene zdravil ali pa se bodo farmacevti iz EU preselili v ZDA

Proizvajalci zdravil pozivajo administracijo predsednika ZDA Donalda Trumpa in uradnike Evropske unije, da izključijo medicinsko blago iz carinskih vojn, saj želijo preprečiti zvišanje cen najbolj prodajanih zdravil, izdelanih v Evropi. To so med drugim zdravila za hujšanje ter imunoterapevtska zdravila za rak.

Farmacevtska industrija v pogovorih z ameriškimi uradniki kot argument uporablja trditev, da bodo carine na evropsko blago zvišale stroške zdravil in ustvarile ovire za dostop do njih, kar bi ogrozilo Trumpove prioritete glede cen zdravil in povečanja življenjske dobe Američanov, poroča Reuters.

Nekateri evropski farmacevti so že nakazali pripravljenost za širitev proizvodnje v ZDA, hkrati pa pozivajo k davčnim olajšavam in spremembam predpisov, ki bi to omogočile, pravijo trije viri iz industrije. »Administraciji Trumpa in Evropski uniji sporočamo, da bodo bolniki plačali ceno zaradi carin,« je dejal eden izmed višjih izvršnih direktorjev pri evropskem proizvajalcu zdravil.

Zdravila, kot so Merckov Keytruda in Novo Nordiskov Wegovy, so izdelana v Evropi, a so pomemben del ameriškega trga, kar pomeni, da bi carine ogrozile dostop do teh zdravil. FOTO: Reuters

Eli Lilly načrtuje naložbo v proizvodne obrate v ZDA, vendar so mnogi drugi proizvajalci zdravil opozorili na visoke stroške takšnih premikov in težave pri ločevanju proizvodnih povezav med Evropo in ZDA.

Farmacevti naj bi tudi pritiskali na bruseljske uradnike, da EU odloži povratne carine, četudi Trump vključi zdravila v trgovinsko sporazum, so povedali nekateri viri. Spomnili so, da so bila zdravila, ki rešujejo življenja, izvzeta iz sankcij proti Rusiji.

»Zahodne države imamo medsebojno povezane dobavne verige v tem sektorju. Prekinitev teh tokov bo škodovala dostopu bolnikov do zdravil, ki rešujejo življenja,« je dejal višji izvršni direktor drugega velikega evropskega proizvajalca zdravil. »To je situacija, v kateri nihče ne bo zmagal.«

Farmacevtski proizvodi so bili v preteklosti izvzeti iz trgovinskih vojn. Vendar pa je Trumpova poteza za povečanje carin na blago iz Kitajske, vključno z zdravili in surovinami, prav tako začetni krog carin med ZDA in EU na blago, kot sta jeklo in viski, sprožila strah, da bodo zdravila vključena na seznam.

Večina zdravil, uvoznih iz Kitajske, ima nizko denarno vrednost. Toda ZDA so odvisne od zdravil, ki so deloma proizvedena v Evropi in prinašajo stotine milijard dolarjev prihodkov.

Izvršni direktor Novo Lars Fruergaard Jorgensen je ta mesec dejal, da bo njegova družba čutila kratkoročne učinke carin. Lani je podjetje napovedalo naložbo v višini 4,1 milijarde dolarjev za širitev proizvodnje v Severni Karolini.

Ameriška vlada, velik kupec zdravil za svoje obsežne programe Medicare in Medicaid, bi lahko naletela na višje cene, da bi pokrila stroške carin, je dejal Simon Baker, vodja globalnih biofarmacevtskih raziskav pri Redburn Atlantic. Emily Field, vodja evropskega farmacevtskega raziskovanja delnic pri Barclaysu, je za Reuters povedala, da je še nedavno menila, da carine na zdravila na recept niso resna grožnja. Zdaj pa jo stranke neprestano sprašujejo o tem, je dejala.

Viri iz industrije so zavrnili komentarje na napovedi, kako se je Trumpova administracija odzvala na njihova sporočila. Eden je dejal, da je nemogoče vedeti, katera od trgovinskih politik bo prevladala v Beli hiši. Trump je prejšnji teden kritiziral Irsko zaradi privabljanja farmacevtskih podjetij z davčnimi olajšavami, kar naj bi prispevalo k »ogromnemu primanjkljaju«.