Hrepenenje po novih obrazih ne more trajati večno

Ugledna državnika sta v Delovem podkastu Moč politike govorila o pretresih v odnosih z ZDA in oboroževalni mrzlici v EU. Dolgoletna mirovnika sta predstavila svojo vizijo, kakšna je pot do trajnega in pravičnega miru v Ukrajini. Komentirala sta tudi konflikt med predsednico republike in predsednikom vlade ter političnimi razmerami v državi leto dni pred parlamentarnimi volitvami, ko je spet govor o stranki morebitnega novega obraza.

Danilo Türk ocenjuje, da je nastopil čas za začetek resnih pogajanj med Ukrajino in Rusijo: Predstavljam si, da če bo dosežen mir v Ukrajini, potem bi morali to vezati na mehanizme, ki bodo ta mir vzdrževali v prihodnje, in v tem kontekstu je čisto realno predlagati, da se to zgodi z reformo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.«

Milan Kučan se ne strinja s stališčem, da je Evropa slabo oborožena. Mora pa narediti več za svojo obrambo, tudi Slovenija, a to seveda še zdaleč ni samo nakup orožja, veliko nas lahko naučijo izkušnje iz osamosvajanja, ki ne smejo iti v pozabo.

O sporu med premierom Robertom Golobom in predsednico republike Natašo Pirc Musar meni, da bi bilo mogoče te stvari reševati bolj mirno, ne ravno na očeh javnosti, in dodaja, da sta za spor zmeraj potrebna dva. O vladi Roberta Goloba meni, da ima v zadnjem letu mandata še zmeraj nekaj možnosti, da popravi ugled.

Nekdanja predsednika sta enotna tudi v oceni, da je računanje na nove obraze preseženo. Zanju evropski poslanec in obramboslovec Vladimir Prebilič ni novi obraz.