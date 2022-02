António Costa in njegova politika

V nadaljevanju preberite:

Nima vsakdo rad ljudi, tudi vsi narodi jih nimajo, a najbrž jih lahko dobro vodi le tisti, ki do sočloveka ne občuti vsaj prezira. O portugalskem predsedniku vlade Antóniu Costi imajo Portugalci pozitivno mnenje – v primerjavi s prvim tekmecem, konservativcem Ruiem Riom, se jim zdi močnejši in prijaznejši, tudi bolj izkušen in premišljen, kompetentnejši, bolj pošten in iskreneje zaskrbljen za navadnega državljana –, zato so na nedeljskih predčasnih volitvah večinsko podprli Socialistično stranko (PS) in mu tako zaupali premierski mandat: 60-letni Lizbončan, v preteklosti večkrat minister in nekdanji župan Lizbone, bo že tretjič predsednik vlade, zapovrstjo od leta 2015.