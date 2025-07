Torta za 18. rojstni dan, zabava z 200 gosti in pogodba za 20 milijonov

Čudežni deček katalonskega, pa tudi svetovnega nogometa Lamine Yamal praznuje 18. rojstni dan. Slavje je začel že včeraj, najprej na prestižnem kosilu za družino in ožji krog prijateljev, udeležilo se ga je 20 gostov. Večerna zabava je bila veliko bolj ekstravagantna.

Na posestvu Olivella je Yamal gostil 200 gostov, tudi soigralce iz Barcelone, prišli so Pau Victor, Raphinha, Robert Lewandowski, Pau Cubarsi in Marc Casado. Med gosti so bili tudi internetni vplivneži in glasbeniki Quevedo, Ozuna in Bad Gyal, ki so na zabavi tudi nastopali.

Yamal je ob polnoči, ko je dopolnil 18 let, razrezal torto, zdaj lahko tudi uradno podpiše že vnaprej dogovorjeno pogodbo z Barcelono. Prinesla mu bo do 20 milijonov evrov letno, odvisno od bonusov, ki jih bo mladenič prejel, glede na predstave iz minule sezone pa velike bojazni glede tega nima. V pogodbi ima Yamal tudi odkupno klavzulo, ki znaša kar milijardo evrov.