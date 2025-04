Bela hiša: ven s študenti, ki so demonstrirali proti vojni v Gazi

V New Yorku so konec tedna demonstrirali v podporo palestinskemu študentu univerze Columbia Mahmoudu Khalilu, ki po lanskih protestih zaradi vojne v Gazi v zaporu čaka na izgon. Demonstranti z napisi Končajte genocid in Roke stran od naših študentov najbrž ne bodo prepričali državnega sekretarja Marca Rubia, ki v ozadju Khalilovega delovanja vidi palestinski Hamas, ki je v ZDA razglašen za teroristično organizacijo, in meni, da je zlorabil gostoljubje.

Sodnik za imigracije iz Louisiane, kjer je zaprt Mahmoud Khalil, je v petek administraciji republikanskega predsednika Donalda Trumpa dovolil izgon v Siriji rojenega sina palestinskih beguncev. Tridesetletnik je na newyorški univerzi Columbia študiral s študentskim vizumom in bil tam med voditelji lanskih demonstracij za Gazo ter proti Izraelu. Judovski študentje so se počutili ogrožene, zato so se na newyorškem kolidžu Cooper Union oktobra zabarikadirali v knjižnici.

Protesti za Mahmouda Khalila. FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Khalilovi odvetniki prepričujejo, da gre za svobodo govora, saj ameriška ustava dovoljuje izražanje mnenj. »V tej državi je vrhovno sodišče dovolilo demonstriranje in izražanje mnenj nacistom, ne pa Mahmoudu Khalilu. Kukluksklan lahko maršira in izraža svoja prepričanja, ne pa Mahmoud Khalil.« Po besedah državnega sekretarja Marca Rubia študentski vizum ne daje pravic, ki jih uživajo ameriški državljani, kar velja tudi za prvi amandma k ustavi, ki daje svobodo govora in združevanja. Če bi gostje razgrajali v njegovi hiši, bi jih prav tako vrgel ven, je dejal in študentske vizume odrekel že več kot 300 ljudem.

Mahmouda Khalila so v čakanju na izgon zaprli, državni sekretar Rubio pa je njegovi navzočnosti v državi pripisal morebitne resne posledice za ameriške zunanjepolitične interese. Ameriška politika je spopad z antisemitizmom v svetu in v ZDA ter zavarovanje ameriških judovskih študentov pred ustrahovanjem in nasiljem, je dejal.

Newyorška univerza Columbia je tarča ukrepov Trumpove administracije. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Trumpova administracija je odločena, da bo obračunala s politiko prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki ni ukrepal proti študentskim demonstracijam za Gazo in proti Izraelu. Republikanci ne tolerirajo strahov judovskih študentov niti pozivov k uničenju Izraela, ki jih je bilo večkrat slišati na demonstracijah po ZDA. Zaradi njihovega pritiska je odstopilo več voditeljev najvidnejših univerz.

Odtegnitev državnih sredstev

Univerzam, kot so Columbia, Cornell, Northwestern in še desetinam drugih, je Trump zagrozil tudi z odtegnitvijo državnih sredstev, če bodo našli dokaze za antisemitizem, od prve so zahtevali pretres celotnega oddelka za bližnjevzhodne študije. Napovedali so tudi vojno načelu raznolikosti, pravičnosti in vključevanja (DEI), ki so ga podpirali demokrati. Številne univerze so kot kalifornijska Berkeley zahtevale najmanj deset odstotkov »obarvanih« učiteljev in študentov, prepovedali so vsak govor, ki bi lahko prizadel druge študente – razen belopoltih, ki so dežurni krivci za vse zgodovinske tegobe.

Boj proti takšnemu razumevanju študija mnogi označujejo za kršitev akademske svobode, za republikance pa gre za diskriminacijo na podlagi rase, narodnosti in vere. DEI je zanje skrajno levi virus v šolstvu in drugje, v njem vidijo vojno napoved zahodni civilizaciji ter zlasti belopoltim moškim. Na univerzah Trumpov tesni podpornik Charlie Kirk s predavanji za desno in celo svetopisemsko razumevanje ameriške družbe privablja na tisoče ljudi.

Pensilvanski guverner Josh Shapiro med ogledom škode svoji rezidenci zaradi podtaknjenega ognja. FOTO: Commonwealth Media Services Via Reuters

Po njegovem največje politične in druge razkole prinašajo različni pogledi na človeško naravo. Desnica po njegovem verjame, da smo rojeni nepopolni in je treba dobroto ter vse drugo otrokom privzgojiti, levičarji pa naj bi v človeku videli prirojeno dobroto, ki jo skvari kapitalistična družba. Za nekatere od teh so zato proti ustaljeni družbi dovoljena vsa sredstva in med mnogimi postaja kultna osebnost Luigi Mangione, ki ga obtožujejo uboja direktorja zdravstvene zavarovalnice Briana Thompsona. Ameriška ugibanja o motivih je razgrel tudi požig rezidence pensilvanskega guvernerja Josha Shapira v zgodnjih nedeljskih urah, medtem ko je z družino spal v njej.

Vsi so nepoškodovani, vsak napad na odkrito judovskega politika pa v ZDA neizogibno prinese ugibanja o verskih in političnih motivih. Osumljenec Cody Balmer je povedal policiji, da sovraži guvernerja in bi ga napadel s kladivom, če bi ga lahko. V preteklosti je že bil kaznovan in njegova mama je medijem govorila o mentalnih težavah. Guverner Shapiro, ki je bil resen tekmec za podpredsednika demokratske predsedniške kandidatke Kamale Harris, je obsodil vse bolj običajno nasilje »takšne vrste« v ameriški družbi.