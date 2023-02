Biden na obisku v Kijevu obljubil nadaljnjo vojaško pomoč

Ameriški predsednik Joe Biden se mudi na obisku v Kijevu, poročajo tuji mediji. Sodeč po posnetkih na družbenih omrežjih je Bidna v središču ukrajinske prestolnice sprejel predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Joe Biden je tik pred prvo obletnico začetka ruske invazije na Ukrajino v Kijev prispel pred napovedanim obiskom na Poljskem.

»Joseph Biden, dobrodošli v Kijevu! Vaš obisk je izjemno pomemben znak podpore za vse Ukrajince,« je Zelenski sporočil prek telegrama, kjer je objavil skupno fotografijo s predsednikom ZDA.

Biden je prek twitterja sporočil, da z obiskom Kijeva potrjuje zavezanost ukrajinski demokraciji, suverenosti in ozemeljski celovitosti. Pri tem je izpostavil prepričanje, da se je ruski predsednik Vladimir Putin hudo motil, ko je pred skoraj enim letom sprožil napad, misleč, da je Ukrajina šibka in Zahod razdeljen.

{twitter}

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.