Bomba iz druge svetovne vojne pod pariško železnico zaustavila promet

Med nočnimi vzdrževalnimi deli na železniških tirih v predmestju Saint Denis so odkrili neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne. Nacionalna železniška družba SNCF (Société nationale des chemins de fer français) je sporočila, da so delavci naleteli na nevarno najdbo, zaradi česar so pristojni odredili takojšnje zaprtje prometa na postaji Gare du Nord, najbolj obremenjeni železniški postaji v Franciji.

Odkritje bombe je povzročilo veliko zaskrbljenost med prebivalci in potniki, saj Gare du Nord na dan sprejme približno 700.000 potnikov. Policija je območje zavarovala in vzpostavila obsežen varnostni obroč. Francoski minister za promet Philippe Tabarot je v izjavi za francoski radio poudaril, da ni razloga za paniko, kljub temu pa je treba upoštevati vse varnostne protokole. Na kraj so poslali številne visokoorganizirane ekipe, ki dela izvajajo čim hitreje, vendar v skladu s strogimi varnostnimi postopki, je pojasnil Tabarot, piše Guardian.

Deaktivacija bombe je prednostna naloga policijskih enot, ki delujejo v sodelovanju s strokovnjaki za eksplozive. Varnostni ukrepi vključujejo evakuacijo območja in preusmeritev prometa. Ustavili so vsa potovanja, ki peljejo do postaje Gare du Nord, med njimi tudi Eurostarove vlake iz Londona.