Francija bo prevzela vlogo ZDA, ki Ukrajino silijo v pogajanja z Rusijo

Ameriška vlada je sprejela odločitev, da prekine deljenje obveščevalnih podatkov z Ukrajino. S tem ukrepom je administracija Donalda Trumpa želela pritisniti na Kijev, da bi Ukrajina sprejela pogajanja z Rusijo. Ameriški obveščevalni podatki so bili ključni za sledenje premikom ruskih enot, kar je Ukrajini omogočilo učinkovitejšo obrambo ter napade na ruske vojaške sile.

Ameriška vlada je sprejela to odločitev, potem ko so se odnosi med Washingtonom in Kijevom zapletli. Predsednik ZDA je v zadnjih tednih izbral ostrejšo retoriko do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, kar je kulminiralo v javnem izbruhu med obema voditeljema v Ovalni pisarni konec prejšnjega meseca.

Poleg tega je Washington svojim zaveznikom prepovedal posredovanje ameriških obveščevalnih podatkov Ukrajini. Koliko časa bo ta prepoved veljala, ameriški uradniki niso razkrili, namignili pa so, da je to odvisno od mirovnih pogajanj Ukrajine z Rusijo, piše Reuters.

Francoska podpora Ukrajini

Francija je po odločitvi ZDA, da prekinejo deljenje obveščevalnih podatkov z Ukrajino, napovedala, da bo Ukrajini nudila vojaške obveščevalne podatke in tako nadomestila ameriško pomoč. Francoski obrambni minister Sébastien Lecornu je v intervjuju za France Inter poudaril, da Francija razpolaga z neodvisno obveščevalno službo, ki ni podrejena ameriški. To ji omogoča samostojno odločanje o tem, s kom bo delila informacije in s kom ne.

Predsednik Emmanuel Macron je obljubil, da bo Francija pospešila dostavo francoske vojaške pomoči in tako čim prej nadomestila ukrajinsko izgubo ameriške podpore. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Predsednik Emmanuel Macron je tudi obljubil, da bo Francija pospešila dostavo francoske vojaške pomoči in bo tako čim prej nadomestila ukrajinsko izgubo ameriške podpore. Lecornu je poudaril, da je pospešitev francoske pomoči nujna, saj Evropa ne sme biti le moralna podpora, temveč mora tudi dejansko pomagati.

Francoski obrambni minister je tudi poudaril, da je odločitev ZDA, da prekinejo pomoč, zelo težka za Ukrajino, zlasti z vidika moralne podpore.

Evropska solidarnost in prihodnji ukrepi

Zaradi prekinitve ameriške vojaške pomoči Ukrajini so evropski voditelji pozvali k večji solidarnosti in povečanju obrambnih izdatkov držav članic EU. V tem trenutku se Ukrajina sooča z intenzivnimi ruskimi napadi in potrebuje dodatno podporo za obrambo svoje suverenosti, je prepričan evropski politični vrh.

Francija v tem kontekstu razmišlja o razširitvi svoje zaščite z jedrskim orožjem na evropske partnerje. Predsednik Macron je v svojem govoru poudaril, da je Francija pripravljena razpravljati o načinih, kako bi pripomogla k večji varnosti Evrope pred ruskimi grožnjami. Opozoril je, da je Rusija resna grožnja za celotno Evropo in da je treba ukrepati enotno in odločno.

Francoski obrambni minister Lecornu je v intervjuju za France Inter še poudaril, da morajo evropske države ostati mirne in se izogibati retoriki, kjer se omenja tretja svetovna vojna, a morajo biti hkrati na nekaj podobnega prirpavljene.

Francija in Združeno kraljestvo že pripravljata mirovni načrt, ki ga bosta predstavili ZDA. Ta načrt naj bi vključeval konkretne varnostne garancije za Ukrajino, Evropo in svet, kar je v svojem zapisu na X poudaril tudi ukrajinski predsednik Zelenski.

Zelenski se je zahvalil Macronu za njegovo podporo ter poudaril, da mora biti mir resničen in celovit, ne zgolj prazno govoričenje, ki bi pomenilo kapitulacijo ali zlom Ukrajine.

Evropske države so se zavezale, da bodo povečale svoje obrambne izdatke in okrepile vojaško podporo in s tem zagotovile stabilnost in varnost v regiji. Kljub trenutnim napetostim med Washingtonom in Kijevom evropski voditelji ostajajo enotni v prepričanju, da je sodelovanje z ZDA ključno, ter upajo, da bodo pogovori med Ukrajino in ZDA le obrodili sadove.