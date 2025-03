V požaru na Hrvaškem umrli trije otroci, več poškodovanih

V romskem naselju Kuršanec blizu Čakovca so v požaru izgubili življenje trije otroci. Medžimurska policija je obvestilo o požaru prejela ob okoli enajstih zvečer, na prizorišče pa so takoj poslali dežurne ekipe.

Požar je izbruhnil okoli 22.30 na mansardi hiše, iz katere je uspelo pobegniti 29-letniku in 25-letnici z otrokom. Udeležence v požaru so zaradi lažjih poškodb prepeljali v bolnišnico. Kljub temu so gasilci po pogašenem požaru v pogoreli hiši našli telesa treh otrok, domnevno starih tri, sedem in devet let. Poveljnik PGD Čakovec Mladen Kanižaj je za Jutarnji list povedal, da so razmere na kraju požara postajale čedalje bolj grozljive.

O dogodku je bil obveščen državni tožilec, telesa pa so prepeljali na obdukcijo.