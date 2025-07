Čikungunja se širi kot nikoli prej: WHO prižgala alarm

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala opozorilo zaradi nevarnega globalnega širjenja čikungunje, virusne vročinske bolezni tropskega pasu, ki jo prenaša tigrasti komar. WHO je ob tem danes kot problematično izpostavila hitro širjenje virusa na jugu Kitajske, kjer so zabeležili več kot 2600 primerov okužbe.

V kitajskem velemestu Foshan v provinci Guangdong so oblasti doslej zabeležile 2659 primerov okužbe z virusom čikungunja, poročanje kitajskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Svetovna zdravstvena organizacija je v tej luči opozorila na hitro širjenje virusa in ob tem poudarila, da je že prisoten v 119 državah po vsem svetu.

Čikungunja, ki jo prenašajo komarji, je pogosta predvsem v tropskih in subtropskih regijah Afrike, jugovzhodne Azije in delih Amerike.

Ta bolezen običajno ni smrtonosna, vendar povzroča vročino in hude bolečine v sklepih in mišicah, ki jih pogosto spremljajo glavoboli in izjemna izčrpanost. Bolezen običajno izzveni po enem do dveh tednih. Vendar pa WHO pravi, da ima do 40 odstotkov bolnikov lahko težave še mesece ali leta po okužbi.

Svet je v letih 2004 in 2005 prizadela epidemija čikungunje, ki se je iz majhnih otoških držav v Indijskem oceanu hitro razširila in prizadela pol milijona ljudi. WHO pravi, da podoben vzorec kot v tistem času opažajo od začetka letošnjega leta.

Lahko se širi iz okužene osebe na lokalne komarje

Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), v Sloveniji še nikoli ni bilo avtohtono okuženih primerov, so pa zabeležili nekaj primerov okužb pri potnikih, ki so zboleli pred prihodom v Slovenijo ali zelo kmalu po vrnitvi iz tropskih krajev. Obstaja možnost, da se čikungunja po vnosu v Slovenijo v omejenem obsegu razširi iz okužene osebe na lokalne komarje in preko komarjev na prebivalce v bližnji okolici, opozarja NIJZ.

Poleti 2007 se je na severu Italije pojavil prvi večji izbruh čikungunje v državi z zmernim podnebjem. Bolezen je v Italijo prinesel mednarodni potnik, ki je prispel iz Indije, kjer je zbolel. Italijanska zdravstvena služba je registrirala 214 laboratorijsko potrjenih primerov, še piše na spletni strani NIJZ.

Strokovnjaki kot možne preventivne ukrepe med drugim priporočajo odstranitev potencialnih gojišč za ličinke komarjev, kot so denimo cvetlični lončki s stoječo vodo, ali pa ubijanje komarjev s kemičnimi sredstvi. Svetujejo tudi nošenje daljših oblačil, ki pokrijejo čim večji del kože in tako ščitijo pred piki komarjev.