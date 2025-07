Tigrasti komarji na pse in mačke prenašajo nevarno bolezen

Zaradi podnebnih sprememb, blažjih zim in čedalje pogostejših poletij z obilico padavin se komarji vse bolj širijo, hkrati pa postajajo vse bolj nevarni, ne le za ljudi, temveč tudi za hišne ljubljenčke, zlasti za pse in mačke. Sem sodijo tudi tigrasti komarji, ki jih v naših krajih še do pred nekaj leti nismo poznali.

Komarji so aktivni od pomladi do pozne jeseni, ob visokih temperaturah in vlagi pa se njihova populacija še povečuje. Živali so tedaj še bolj izpostavljene pikom okuženih. Ti prenašajo nevarne bolezni ter niso več omejeni le na obmorske kraje ali eksotične destinacije, ampak jih najdemo že povsod po Sloveniji – v mestih, parkih in na domačih vrtovih.

Eden največjih izzivov, s katerim se ob tem srečujejo veterinarji, je širjenje srčne gliste (Dirofilaria immitis). Okužba z njo se razvije pri psih, redkeje pa tudi pri mačkah. Ličinke parazita mikrofilarije potujejo skozi krvni obtok in se naselijo v srcu, pljučih in žilah živali in so lahko v odrasli obliki dolge tudi več kot 30 centimetrov. Simptomi okužbe se pogosto pokažejo šele čez več mesecev ali let, takrat pa so lahko posledice že resne, tudi usodne.

Srčna glista v živali, če je ne zdravimo, lahko živi od pet do sedem let. Med značilne simptome sodijo kašelj, utrujenost, izguba apetita, težko dihanje, težave s prebavo, povišana telesna temperatura in celo srčno popuščanje. Ker je zdravljenje zahtevno, operativno, dolgotrajno in pogosto tvegano, veterinarji poudarjajo pomen preventive.

Simptomi srčne gliste so pri mačkah prikriti. FOTO: Pexels

Pri tem imajo z odstranjevanjem stoječe vode in uporabo zaščitnih sredstev za živali ključno vlogo njihovi lastniki in posamezniki, medtem ko ozaveščanje prebivalstva, ki ga za obvladovanje širjenja tigrastih komarjev izvajajo občine Sloveniji, pogosto ni dovolj.

Veterinarji skozi celotno sezono aktivnosti komarjev, torej od zgodnje pomladi do pozne jeseni, priporočajo uporabo zaščitnih sredstev, kot so ampule za nanos na kožo (učinkujejo tudi proti tigrastim komarjem, nekatere jih odganjajo in ubijajo) ter tablete in priboljški, ki so najbolj priljubljeni med lastniki in živalmi, hkrati pa so učinkoviti, enostavni za uporabo, vodoodporni in primerni tudi za mladiče ter delujejo na mikrofilarije. Priporočena je celostna zaščita z enim priboljškom, ki ga pes poje in deluje proti komarjem, klopom, bolham in črevesnim zajedavcem.

Pri tem ne gre pozabiti na mačke; čeprav so okužbe s srčno glisto pri njih redkejše, so simptomi pogosto prikriti. Mačke, ki preživljajo čas na prostem, naj bodo zato prav tako preventivno zaščitene z izdelki v obliki kožnih kapljic, prilagojenih zanje.

V izogib komarjem, ki imajo radi stoječo vodo kot tudi vodo, shranjeno na vrtu, veterinarji priporočajo odstranitev takšne vode z vrta, podstavkov in žlebov; posvetovanje s strokovnjakom o zaščiti hišnih ljubljenčkov ter uporabo preventivnih sredstev v skladu z letnim časom in življenjskim slogom živali.