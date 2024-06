V Evropi vse več primerov denge in drugih bolezni, ki jih širijo komarji

V Evropi se ob podnebnih spremembah in toplejših temperaturah veča število primerov denge in drugih bolezni, ki jih širijo komarji, je včeraj posvaril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Invazivna vrsta tigrastega komarja, ki širi več virusov, se je medtem udomačila že v veliko državah EU, tudi v Sloveniji.

»Evropa že opaža, da podnebne spremembe ustvarjajo ugodnejše pogoje za invazivne komarje, ki se širijo na prej neprizadeta območja in okužijo več ljudi z boleznimi, kot je denga,« je dejala direktorica ECDC Andrea Ammon. Pri agenciji EU vidijo povezavo med toplejšimi temperaturami in širjenjem komarjev na območja, kjer jih doslej ni bilo, je še dodala.

Lani so v EU, Liechtensteinu, na Islandiji in Norveškem potrdili 130 primerov mrzlice denga, pri katerih so ugotovili lokalni vir okužbe. Leta 2022 so potrdili 71 primerov lokalnih okužb z virusom denge. Gre za precejšnje povečanje v primerjavi z obdobjem v letih 2010 in 2021, ko so vsega skupaj potrdili 73 primerov lokalne okužbe z njim, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg lokalnih virov okužb je vse več tudi uvoženih primerov, ko se osebe okužijo na potovanjih. Leta 2022 so potrdili 1572 takih okužb, lani pa 4900, kar je največ od začetka zbiranja podatkov na ravni EU leta 2008.

Pri agenciji so še posvarili, da se je invazivna vrsta tigrastega komarja, ki širi viruse denge, zika in čikungunja, udomačila v že 13 evropskih državah, med drugim v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Opazili pa so ga v še nekaj drugih državah. Podobno se po EU širi tudi komar ščitar, ki med drugim prenaša še rumeno mrzlico. Za zdaj se je udomačil na Cipru.

Po oceni ECDC so za boj proti boleznim, ki jih širijo komarji, ključni usklajeni ukrepi, kot so mreže proti insektom in sredstva za zaščito proti komarjem, pa tudi preprosti ukrepi, kot so odstranjevanje stoječe vode z balkonov in vrtov ter osebna zaščita za zmanjšanje tveganja ugrizov komarjev.