Divji kriptoeksperiment v Salvadorju se je izkazal za polomijo

Salvador je bil večino časa, odkar je Nayib Bukele leta 2019 postal predsednik, na robu finančnega zloma. Opozorilni znaki so bili jasni: visoki dolgovi in plačila obresti, ki jih je še dodatno povečal velik proračunski primanjkljaj, nizke dolarske rezerve, anemične naložbe in nizka rast BDP. Pogajanja z Mednarodnim denarnim skladom (IMF) o finančni pomoči so na mrtvi točki. Neusmiljeni napadi Bukeleja na sodstvo, njegove nasprotnike in medije niso vzbujali upanja.

Poleg tega je bila tu še njegova obsedenost s kriptovalutami. Leta 2021 je Salvador postal prva država, v kateri je bitcoin postal zakonito plačilno sredstvo poleg ameriškega dolarja. Predsednik je obljubil, da se bo izogibal konvencionalnim kapitalskim trgom in zbral milijarde s tokeniziranimi blockchain obveznicami. Kupil naj bi za 500 milijonov dolarjev bitcoinov, zgradil »mesto bitcoina« v džungli in uporabil geotermalno energijo za napajanje rudarjenja z bitcoini.