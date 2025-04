Dodik pri Putinu, s pomočjo Izraela je kupoval vpliv v ZDA

V nadaljevanju preberite:

Obsojeni predsednik Republike Srbske Milorad Dodik se je oglasil iz Moskve, kjer se je srečal z Vladimirjem Putinom. Tja je dopotoval iz Izraela. Medtem ko ga organi pregona v domači Bosni in Hercegovini zaman iščejo z mednarodno tiralico, Dodik s potovanji ne le zbira mednarodno podporo,­ temveč tudi v živo dokazuje očitke, da BiH ni delujoča država, pravi politična analitičarka Tanja Topić.

Medtem ko so v BiH ugibali, kje je predsednik entitete Republika Srbska Milorad Dodik, ki ga po poti v Izrael ni bilo na spregled, se je Dodik v ponedeljek zvečer oglasil. »Prišel sem v Moskvo,« je voditelj Srbov v BiH zapisal na družbenem omrežju x. Na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega udejstvovanja obsojeni Dodik je v Moskvi, čeprav je sodišče BiH zanj izdalo nalog za pridržanje in privedbo, od Interpola pa zahtevalo, naj za njim razpiše mednarodno tiralico.

Preden se je javil iz Moskve, je Dodik neovirano potoval že v Srbijo in od tam odletel v Izrael, nekajdnevna odsotnost iz javnosti pa je povzročila ugibanja, kam je izginil. Medtem organi pregona v BiH preiskujejo, kako lahko kljub nalogu za privedbo Dodik neovirano potuje prek državnih meja.