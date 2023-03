Dodik ureja javni govor, veleposlaniki zgroženi

V nadaljevanju preberite:

Poslanci v Republiki Srbski, ki jo vodi predsednik Milorad Dodik, so prepričani, da bodo s ponovno kriminalizacijo obrekovanja uvedli red v javni prostor. Veleposlaniki držav, ki nadzirajo spoštovanje daytonskega mirovnega sporazuma, takšni spremembi kazenskega zakonika nasprotujejo in opozarjajo, da se s tem državljanom zožuje prostor za javno razpravo, politična oblast pa dobi prekomerna pooblastila za poseganje v svobodo medijev in civilne družbe.