Prihodki notarjev precej nižji, nekatere pisarne v finančnih težavah

Med deseterico največjih notarjev je le enemu notariatu uspelo prihodke povečati. Največje je v statistiko ponovno vpisal Miro Košak, a ko jih primerjamo z letom prej, so se ti močno skrčili. Koliko prihodkov so ustvarili, kdo je posloval bolje in kaj so razlogi za to? Objavljamo tudi tabelo s prihodki vseh notarjev.