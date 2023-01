Dve leti samote

Včeraj sta minili dve leti, kar se je ruski opozicijski politik Aleksej Navalni iz Nemčije, kjer se je zdravil zaradi domnevne zastrupitve z zloglasnim novičokom, vrnil v domovino, kjer so ga takoj aretirali. Čeprav je zdravstveno stanje borca proti korupciji, ki so mu po vrnitvi naložili kar enajst let in pol zapora, slabo, so ga na silvestrovo že desetič dodatno kaznovali s premestitvijo v samico.

Namerno proti zdravju

V zadnjem času ni pogosto, da bi se v Rusiji, kjer je zlasti po začetku »posebne vojaške operacije« proti Ukrajini vsakršno javno izraženo nestrinjanje s tem, kar počnejo oblasti, postalo kaznivo dejanje, civilna družba tako odločno postavila za nekoga, ki velja za »sovražnika države«. Več kot 500 ruskih zdravnikov se je pred enim tednom podpisalo pod odprto pismo, v katerem so pozvali ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj zaustavi »trpinčenje« opozicijskega politika, ki so ga tik pred novim letom ponovno preselili v samico, ker se je drznil umivati v času, ko to ni dovoljeno po pravilih zapora v Vladimirski oblasti, nekaj več kot 250 kilometrov vzhodno od Moskve. »Gospod predsednik, delo nas, predstavnikov zdravniške skupnosti in državljanov Ruske federacije, je, da zdravimo ljudi in jim lajšamo trpljenje. Zato ne moremo mirno gledati, kako namerno poskušajo škodovati zdravju politika Alekseja Navalnega,« so v pismo Putinu zapisali ruski zdravniki.

Vsaj en učinek je imel ta poziv, če je verjeti odvetniku Navalnega Vadimu Kobzevu. Po tem odprtem pismu so 46-letnemu opozicijskemu politiku v samico vsaj dostavili antibiotike, zato se je po besedah njegovega pravnega zastopnika proti koncu prejšnjega tedna njegovo stanje »stabiliziralo«. Navalni se je januarja 2021 v domovino vrnil z zdravljenja v Nemčiji, kjer se je zdravil zaradi domnevne zastrupitve z razvpitim ruskim bojnim strupom novičok, s katerim so ga pred tremi leti pripadniki tajnih služb menda hoteli spraviti na drugi svet med njegovo politično kampanjo po Sibiriji.

Tik pred novim letom so Navalnega ponovno preselili v samico, ker se je drznil umivati v času, ko to ni dovoljeno po pravilih zapora v Vladimirski oblasti, več kot 250 kilometrov vzhodno od Moskve. FOTO: Yulia Morozova/Reuters

Protestu proti domnevno nečloveškemu obravnavanju politika, ki mu je nekoč uspelo spraviti na ulice na tisoče protestnikov proti ponovni izvolitvi »večnega« ruskega voditelja Putina, se je v ponedeljek v svojem odprtem pismu predsedniku ruske države pridružilo tudi veliko ruskih odvetnikov. Medtem je zaprti »disident« po svojih posrednikih sporočil javnosti, da hoče uprava zapora njegovega jetniškega sotrpina izkoristiti kot »biološko orožje«, ki naj bi ga okužilo z gripo.

Pozivi ruskim oblastem

Drugo obletnico žalostne vrnitve Navalnega v domovino so zaznamovali tudi v tujini. Konec prejšnjega tedna so v Berlinu od Moskve zahtevali, naj Navalnemu zagotovi nujno medicinsko pomoč. Ta se je sredi prejšnjega tedna pritožil, da ima vročino in vse simptome gripe, a da je še vedno zaprt v samici in da mu vodstvo zapora ne dovoli nujne zdravniške oskrbe. »Navalni nujno potrebuje medicinsko pomoč, na kar so opozorili tudi številni ruski zdravniki. Zato ruske oblasti pozivamo, naj mu jo takoj in v celoti omogočijo,« je izjavila tiskovna predstavnica nemške vlade Christiane Hoffmann. Ponovila je zahtevo, naj opozicijskega politika spustijo na prostost, ker da je njegova zaporna kazen posledica »politično motivirane obsodbe«.

Zdravstveno stanje borca proti korupciji, ki so mu po vrnitvi v domovino pred dvema letoma naložili kar enajst let in pol zapora, je slabo. FOTO:Yulia Morozova/Reuters

Oglasili so se tudi na drugi strani Atlantika. Govornik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby je izjavil, da se v Washingtonu pridružujejo zaskrbljenosti ruskih zdravnikov, hkrati pa je oblasti v Moskvi pozval, naj Navalnega takoj spustijo na prostost in mu omogočijo ustrezno zdravniško oskrbo.