Dvoletnik na Floridi po nesreči ustrelil in ubil očeta

Na Floridi je dvoletni deček po nesreči ustrelil in ubil svojega očeta, potem ko sta njegova starša brez nadzora v torbi pustila nabito pištolo, so v ponedeljek sporočile lokalne oblasti. Ko so policisti 26. maja prišli na dom žrtve v bližini Orlanda, so našli otrokovo mater Marie Ayala, ki je možu Reggieju Mabryju dajala umetno dihanje.

Organi pregona so sprva menili, da se je 26-letnik, ki je kmalu zatem umrl v bolnišnici, ustrelil sam, vendar je najstarejši od treh otrok para kasneje preiskovalcem povedal, da je sprožilec pritisnil njegov dvoletni brat, je na novinarski konferenci povedal šerif okrožja Orange John Mina. Pištola se je nahajala v torbi, ki jo je Mabry pustil na tleh. Otrok je nato prišel do pištole in ustrelil očeta v hrbet, medtem ko je ta igral videoigro na računalniku, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedeno v sodnih dokumentih.

Starša na pogojnem izpustu zaradi zanemarjanja otrok in uporabe drog

Pet družinskih članov, vključno s petmesečno deklico, je bilo v času incidenta v isti sobi. Oba starša pa sta bila takrat na pogojnem izpustu zaradi večkratnih kaznivih dejanj zanemarjanja otrok in uporabe drog, je dejal šerif. »Lastniki orožja, ki svojega orožja ne zavarujejo pravilno, so le delček sekunde oddaljeni od tega, da se v njihovih domovih zgodi ena od takšnih tragedij. Ti otroci so zdaj dejansko izgubili oba starša. Njun oče je mrtev. Njihova mati je v zaporu, majhen otrok pa mora živeti z zavestjo, da je ustrelil svojega očeta,« je dodal šerif.

Takšne tragedije v ZDA niso redek pojav. Avgusta 2021 je denimo ravno tako dvoletni otrok našel pištolo v nahrbtniku in ustrelil svojo mamo v glavo, medtem ko je ta sodelovala na videokonferenci. Zadnja nesreča pa prihaja v času, ko v državi poteka razprava o ureditvi orožja, potem ko so ZDA pretresla množična streljanja v supermarketu, bolnišnici in osnovni šoli.