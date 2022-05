Elon Musk napovedal, da bo volil republikance

Ameriški milijarder Elon Musk se je v sredo znova hudo razjezil nad ameriško demokratsko stranko in napovedal, da bo novembra na kongresnih in drugih volitvah volil republikance. Jezen je, ker demokrati podpirajo sindikate in obdavčitev milijarderjev, obenem pa še osebno ne mara predsednika ZDA Joeja Bidna.

Musk je ponovil, da je včasih volil demokrate, med drugim Baracka Obamo za predsednika ZDA. V sredo je tvitnil, da so bili demokrati včasih stranka prijaznosti, zdaj pa so postali stranka delitev in sovraštva.

»Zdaj pa opazujte, kako se bo odvijala njihova umazana kampanja proti meni,« je dejal kot vse bolj kaže nesojeni bodoči lastnik Twitterja, ki ima težave z zbiranjem denarja za svoj predlagani 44-milijardni odkup družbenega medija.

O sebi pravi, da je zmerni sredinski možakar

Kaj natančno je Muska v sredo tako razburilo, ni jasno, vendar pa kaže, da ima težave s prevzemanjem Twitterja, ki ga je prav tako napadel kot močno levo usmerjenega. Samega sebe je medtem opisal kot zmernega sredinskega možakarja, ki ni ne demokrat in ne republikanec.

Muskova podjetja, kot sta Spacex in Tesla, so obema političnima strankama v ZDA res namenila na milijone dolarjev. Samo lani več kot dva milijona dolarjev, pri čemer sta donacij deležni obe stranki.

Musk je sicer znan po eksplozivnih izjavah, ki premikajo delniške tečaje na borzah, »politični golaž« pa je začel mešati, ko je napovedal, da bo prevzel Twitter in tam omogočil popolno svobodo izražanja.

S tem si je prislužil ostre kritike z levega političnega pola, ki si med drugim nikakor ne želi vrnitve bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na Twitter. Z družbenega medija so ga izključili, ker je spodbujal k napadu na kongres 6. januarja lani.

A ne gre le za Trumpa, levica v ZDA se boji, da bo Musk kot lastnik Twitterja na splošno dopustil izražanje stališč, ki po njihovem mnenju peljejo v strelske pokole desničarskih skrajnežev.

Teslo umaknili z indeksa S&P 500 ESG

V sredo je Muska razjezilo tudi to, da so njegovo Teslo umaknili z indeksa S&P 500 ESG. Podjetja s to oznako veljajo za vodilna na področjih okolja, družbene odgovornosti in dobrega vladanja.

S&P Dow Jones je pojasnil, da obstajajo številni razlogi, da Tesla ni uvrščena na indeks, kljub temu da se hvali s pospeševanjem zelenega prehoda. Med drugim so to obtožbe o rasizmu in slabih delovnih praksah, ki mejijo na izkoriščanje, ter prikrivanju dejstev o nesrečah avtomobilov brez voznikov.

Tesla obenem ni padla z indeksa toliko zaradi same sebe, ampak zato, ker so druga podjetja v zadnjem letu dni bolj napredovala. Musk se je razhudil in ESG označil za šalo, ker je na primer na indeksu naftni velikan ExxonMobil. »ESG je prevara lažnih družbenih bojevnikov,« je tvitnil.