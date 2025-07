EU brez vsakršnih sankcij proti Izraelu

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija ni sprejela nobenih sankcij, ki bi lahko izhajale iz kršitev pridružitvenega sporazuma z Izraelom. Zunanji ministri EU so na zasedanju v Bruslju sicer imeli na mizi ukrepe, kot so trgovinske sankcije, za katere bi se lahko odločili že brez soglasja vseh držav članic, zgolj s kvalificirano večino. A o možnostih za ukrepanje so le razpravljali.

Slovenija je med najbolj odločnimi zagovornicami strožjega ukrepanja proti judovski državi, tudi z zamrznitvijo pridružitvenega sporazuma. Tako premier Robert Golob kot vodja diplomacije Tanja Fajon sta že prej napovedala, da se bodo odzvali z ukrepi proti Izraelu sami, v okviru skupine podobno mislečih držav. Ti ukrepi bi lahko bili prepoved trgovanja z nezakonitimi naselbinami na Zahodnem bregu ali embargo na orožje.