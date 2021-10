EU med vrednotami in bankomatom

V nadaljevanju preberite:

»Ne moreš pospraviti vsega denarja v žep, a zavračati vrednote,« je belgijski premier Alexander De Croo v sredo zvečer v odmevnem govoru na College of Europe v Bruggeju opisoval logiko, zaradi katere je EU unija vrednot, ne bankomat. Govoril je pojavnih oblikah tiranije v Evropi: vladnih napadih na svobodo tiska, blatenju muslimanov in priseljencev, zanikanju temeljnih pravic žensk in LGBT+.

»Tem, ki dajejo podžigajoče intervjuje in mislijo, da je treba razglašati novo svetovno vojno v Financial Timesu [mislil je na poljskega premiera Mateusza Morawieckega], želim reči: igrate nevarno igro, igrate se z ognjem, ko se bojujete proti svojim evropskim kolegom iz notranjepolitičnih razlogov,« je prepričan Belgijec. Nedavni napad na sodišče EU je v njegovih očeh povsem nesprejemljiv.