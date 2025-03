Evropo bi reševali pred – tehnološkim rasizmom

V nadaljevanju preberite:

Manj kot dva tedna po izbruhu korupcijske afere Huawei v evropskem parlamentu se že kažejo konkretnejši obrisi delovanja kitajskega tehnološkega velikana v praksi. A škandal se utegne še razrasti. V primerjavi s korupcijsko afero Katar izpred več kot dveh let so za zdaj odkriti zneski manjši, a poveden je način delovanja za zagotavljanje političnega vpliva.

Nejasno pa ostaja, koliko so s prakso svojih lobistov seznanjeni tudi v višjih strukturah Huaweia. Že po aferi Katar so v parlamentarnih krogih poudarjali, da pod drobnogledom ne bi smeli biti le poslanci, ampak tudi njihovi asistenti, ki so lažja tarča za lobiste pri vplivanju na odločitve poslancev. Razkritja v preteklosti so tudi pokazala, da so se poslanci pogosto odločali za mejne prakse, kot so plačana potovanja, tudi v države, kot je Azerbajdžan.