Začenja se sojenje Sarkozyju zaradi prejemanja nezakonite pomoči od Gadafija

Danes se začenja še eno sojenje proti nekdanjemu francoskemu predsedniku Nicolasu Sarkozyju, tokrat zaradi nezakonite pomoči iz Libije v kampanji za volitve leta 2007. Sarkozy, ki zaradi korupcije in nedovoljenega vplivanja že prestaja enoletno kazen hišnega pripora z elektronsko zapestnico, je obtožen prejemanja finančnih sredstev od nekdanjega diktatorja Moamerja Gadafija. Sarkozy je od diktatorja domnevno prejel 50 milijonov evrov.

Sarkozyju nosili kovčke z denarjem

Po desetletni preiskavi bodo na sodišču obravnavali obtožbe o »korupcijskem paktu« med Sarkozyjem in libijskim režimom. Posredniki so menda v pariške vladne stavbe nosili kovčke z denarjem, s katerim si je nekdanji francoski predsednik nezakonito financiral volilno kampanjo. Na sodišču bodo preiskovali, ali je v zameno Gadafijevemu režimu nudil pravno, poslovno in diplomatsko pomoč.

Sarkozy je Gadafija povabil na državniški obisk v Francijo kmalu po zmagi na predsedniških volitvah leta 2007. FOTO: Reuters

Sodišče bo preiskovalo, ali je bila ena izmed političnih uslug povezana z Gadafijevim glavnim vohunom Abdullahom Senussijem. Senussi je bil v odsotnosti na francoskem sodišču leta 1999 obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi svoje vloge v terorističnem napadu leta 1989 na potniško letalo UTA, ki je terjal 170 žrtev. Libijski režim je Sarkozyja prosil, naj Francija odstrani mednarodni nalog za Senussijevo prijetje.

Laure Heinich, odvetnica 15 svojcev žrtev terorističnega napada, je za Guardian dejala, da bodo njene stranke na sodišču pričale o tem, kako so bile šokirane, ko so izvedele, da bi lahko človeka, ki je umoril njihove družinske člane, izmenjali za podkupnino. Če bi se korupcijski pakt izkazal za resničnega, bi po besedah Heinichove to pomenilo, da je bila Sarkozyjeva predsedniška kampanja »omadeževana s krvjo družin žrtev napada«.

Libija: Imamo dokaze

V trimesečnem sojenju bodo obravnavali zapleten odnos med Sarkozyjem in Gadafijem. Člani Sarkozyjeve politične ekipe so se domnevno sestali z Gadafijevim režimom v Libiji leta 2005, ko je bil Sarkozy na položaju ministra za notranje zadeve, poroča Guardian. Kmalu po zmagi na predsedniških volitvah leta 2007 je Sarkozy Gadafija povabil na državniški obisk v Francijo in s tem postal prvi zahodni voditelj, ki je libijskega diktatorja pozdravil na državniškem obisku po zamrznitvi mednarodnih odnosov z Libijo leta 1980.

Kljub temu je imel Sarkozy leta 2011 ključno vlogo v Natovih zračnih napadih na Libijo, ki so pomagali zatreti diktatorski režim. Gadafija so oktobra 2011 zajeli in ubili uporniki režima.

Gadafi na državniškem obisku v Versajski palači leta 2007. FOTO: Reuters

Marca 2011 je Gadafijev sin Saif al-Islam Gadafi za Euronews izjavil: »Sarkozy mora Libiji vrniti denar, ki ga je prejel za financiranje svoje volilne kampanje. Imamo dokaze, da smo financirali njegovo kampanjo. Prva stvar, ki jo zahtevamo, je, da ta klovn vrne denar libijskemu ljudstvu.«

Na sodišču bodo preiskovali, ali je v zameno za finančno pomoč Sarkozy Gadafijevemu režimu nudil pravno, poslovno in diplomatsko pomoč. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Chanez Mensous, članica protikorupcijske skupine Sherpa, je dejala: »Ta primer nam jasno pove, kako je danes videti mednarodna korupcija, hkrati je premalo poudarka na škodi, ki jo ta povzroči civilnemu prebivalstvu, namreč gre za utajo javnega denarja libijskega prebivalstva.«

Sarkozy obtožbe zanika

Sarkozy se je na francoskem sodišču znašel že dvakrat. Zaradi korupcije in nedovoljenega vplivanja prestaja eno leto hišnega pripora z elektronsko zapestnico, a se je na sodbo pritožil na Evropsko sodišče za človekove pravice. V ločenem primeru je bil leta 2012 obsojen zaradi prikrivanja prekoračitve proračuna v predsedniški kampanji, v kateri je tekmoval proti kandidatu Françoisu Hollandu. Sarkozy se je pritožil tudi na to sodbo.

Če bo Sarkozy spoznan za krivega, bo skupaj z 12 sodelavci – vključno s tremi nekdanjimi vladnimi ministri Éricom Woerthom, Claudom Guéantom in Bricom Hortefeuxom – obsojen na deset let zaporne kazni. Vsi obtožbe zanikajo.