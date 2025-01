Kompas za lovljenje zaostanka za Kitajsko in ZDA

Kompas za konkurenčnost, ki ga je danes sprejela evropska komisija, je bil zamišljen kot gospodarska strategija za pet let mandata. Pokazal bo pot, da Evropa postane kraj, kjer bodo prihodnje tehnologije, storitve in čisti izdelki izumljeni, proizvedeni in postavljeni na trg, ostaja pa na poti podnebne nevtralnosti, so prepričani v Bruslju.

Izhodišče za pripravo kompasa je bilo lansko poročilo nekdanjega predsednika ECB Maria Draghija, ki je ugotavljal vse večje zaostajanje EU za Kitajsko in ZDA. V evropski komisiji so prepričani, da ima EU vse, kar potrebuje, da obrne trend – od usposobljene delovne sile in kapitala do notranjega trga in socialne infrastrukture.

»Evropa ima vse, kar potrebuje, da uspe v tekmi za vrh. A hkrati moramo popraviti naše šibke točke, da spet pridobimo konkurenčnost,« je ocenila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Cilj kompasa je doseči, da se bo EU lahko uspešno kosala z ameriško in kitajsko konkurenco.

Inovacije, razogljičenje, varnost

Tri njegova glavna področja so inovacije, razogljičenje in varnost. Tako naj bi v EU naredili veliko več za razvoj umetne inteligence, oblačne tehnologije, kvantnih tehnologij, robotike, biotehnologije, vesoljskih tehnologij. S tako imenovanim 28. pravnim režimom, ki bi poenostavil in poenotil pravila na notranjem trgu, naj bi olajšali delo inovativnih podjetij.

Na področju razogljičenja Bruselj vztraja pri podnebnih ciljih, kot je podnebna nevtralnost leta 2050. Na drugi strani se zavedajo, da so visoke in nestabilne cene energije tveganje za konkurenčnost. Za energetsko intenzivne panoge, kot so jeklarstvo, kovinska in kemična industrija, ki so hrbtenica evropske proizvodnje, predvidevajo posebne akcijske načrte. Del tega stebra bo tudi strateški dialog o prihodnosti evropske avtomobilske industrije, ki ga bo Ursula von der Leyen uradno začela jutri.

Prednost za evropska podjetja

Na tretjem področju, varnosti, predvidevajo zmanjšanje odvisnosti EU. Med drugim naj bi diverzificirali dobavne verige in si s partnerstvi z državami po svetu zagotovili preskrbo s surovinami, čisto energijo, trajnostnimi transportnimi gorivi ... Na področju javnih naročil na področju kritičnih sektorjev in tehnologij bi vpeljali prednostni položaj za evropska podjetja.

25 % manj administrativnih bremen naj bi bilo za podjetja

Boljše delovanje na vseh področjih bi zagotavljali tudi z bolj učinkovito rabo razpoložljivega kapitala, odpravljanjem ovir na notranjem trgu in poenostavitvami. Z njimi naj bi zagotovili drastično zmanjšanje regulatornih in administrativnih bremen, tudi s poenostavitvami obveznega poročanja o uresničevanju zelene zakonodaje. Cilj je, da bi bremena za podjetja zmanjšali za 25, za manjša pa za 35 odstotkov.

Predvideni ukrepi naj bi bili nekakšen vodnik za delo nove evropske komisije v tej petletki. »Severnica prihodnjih let mora biti obnova konkurenčne pomoči Evrope,« so zapisali v sklepu kompasa.