Evropska obramba ječi pod težo vojne v Ukrajini

Nujno polnjenje skladišč z oborožitvijo, nadaljevanje obsežne pomoči Ukrajini in bolj racionalne, skupne nabave orožja so teme, s katerimi si belijo glavo na obrambnih ministrstvih v državah EU. Z vojno v Ukrajini so se še bolj razkrile posledice dolgolet­nega zanemarjanja obrambe na stari celini. Za nakupe orožja za Ukrajino je bilo namenjenih že 3,1 milijarde evrov iz evropskega instrumenta za mir. V njem denarja počasi že zmanjkuje.