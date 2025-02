Evropski krizni vrh po Trumpovem 'solo' ukrajinskem načrtu

Evropski voditelji se bodo prihodnji teden – predvidoma že jutri - srečali na izrednem vrhu o vojni v Ukrajini, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump mimo njih sprožil mirovna pogajanja z Rusijo. Trumpov posebni odposlanec Keith Kellogg je namreč dejal, da naj evropske voditelje sicer povprašajo za nasvet, sicer pa naj ne sodelujejo v pogovorih med ZDA in Rusijo o končanju vojne. Kot razlog je navedel, da je bilo v pogovore vpletenih preveč ljudi, zato se stvari niso nikamor premaknile.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio se bo v prihodnjih dneh sestal v Savdski Arabiji z rusko delegacijo, povabljena naj bi bila tudi Ukrajina, a Volodimir Zelenski je dejal, da njegova država takšnega povabila ni prejela.

Britanski premier Keir Starmer je, kot navaja BBC, dejal, da bo njegova država naredila vse, da bosta ZDA in Evropa ostali »skupaj«, saj med zaveznicami pred »zunanjimi sovražniki« ne sme biti razhajanj. »Za našo nacionalno varnost je to trenutek, ki se zgodi enkrat na generacijo, ko se soočamo z realnostjo današnjega sveta in grožnjo, ki nam jo predstavlja Rusija. Jasno je, da mora Evropa prevzeti večjo vlogo v zvezi Nato, saj si moramo skupaj z Združenimi državami Amerike prizadevati za prihodnost Ukrajine in se soočiti z grožnjo, ki nam jo predstavlja Rusija,« je dejal.

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je dejal, da »ima Trump svoj način delovanja, ki mu Rusi pravijo izvidništvo skozi boj: pritisneš in počakaš, kaj bo, nato pa spremeniš svoj položaj. Na to se moramo odzvati.«

Kellogg je na konferenci v Münchnu dejal, da vpletanje evropskih voditeljev ni realno, da se v razpravo lahko vključijo le s konkretnimi predlogi. Po njegovih besedah naj bi bil dogovor z Rusijo sklenjen v nekaj tednih ali mesecih. ZDA naj bi evropskim državam poslale tudi pismo, v katerem jih sprašujejo, koliko vojakov so pripravljene zagotoviti za mirovne sile. Tako se po besedah enega izmed evropskih diplomatov zdi, da se bo »od Evrope zahtevalo, da nadzoruje dogovor, pri katerem ni imela neposrednega vpliva na pogajanja. Donald Trump medtem želi prevzeti 50-odstotni nadzor nad ukrajinskimi redkimi minerali«.

Zelenski je med tem dejal, da je morda zdaj prišel čas za to, kar govori že dlje časa, da Evropa potrebuje svojo lastno vojsko. »Pred nekaj dnevi mi je predsednik Trump povedal o svojem pogovoru s Putinom. Niti enkrat ni omenil, da Amerika za to mizo potrebuje Evropo. To veliko pove. Starih časov je konec - ko je Amerika podpirala Evropo samo zato, ker jo je vedno podpirala. Ukrajina ne bo nikoli sprejela dogovorov, sklenjenih za našimi hrbti brez našega sodelovanja. Enako pravilo bi moralo veljati za vso Evropo. Nobenih odločitev o Ukrajini brez Ukrajine. Nobenih odločitev o Evropi brez Evrope,« je bil jasen ukrajinski predsednik.