Fotografije dneva (6. 5.)

Deskarji so se udeležili slovesnosti v počastitev dveh Avstralcev in enega Američana, ki so prejšnji teden izginili med deskanjem na plaži San Miguel v Ensenadi v mehiški zvezni državi Baja California. Mehiške oblasti so razvozlale primer. Obdukcija je pokazala, da so Američan in dva Avstralca umrli zaradi strelnih ran. Napadalci naj bi skušali ukrasti njihovo vozilo, ker so se jim turisti uprli, pa so jih ustrelili v glavo. Foto: Guillermo Arias/Afp