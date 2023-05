Francija poziva Unijo, da Wagner uvrsti na seznam terorističnih organizacij

Francoski parlament je v torek soglasno sprejel resolucijo, s katero Evropsko unijo poziva, naj rusko najemniško vojaško skupino Wagner uvrsti na seznam terorističnih organizacij. Za to naj bi se v prihodnjih tednih odločila tudi Velika Britanija, je danes poročal britanski časnik The Times.

Avtor resolucije, ki je sicer nezavezujoča in simbolična, poslanec Benjamin Haddad je izrazil upanje, da bo ta spodbudila članice EU, da Wagner uvrstijo na uradni seznam terorističnih organizacij. »Kjer koli delujejo, člani Wagnerja širijo nestabilnost in nasilje. Ubijajo, mučijo in ropajo. Skoraj nekaznovano ustrahujejo in manipulirajo,« je opozoril.

Prepričan je, da plačancev skupine Wagner ne žene apetit po denarju, temveč sledijo »široki strategiji, od Malija do Ukrajine, in podpirajo agresivno politiko režima ruskega predsednika Vladimirja Putina do naših demokracij«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pravno gledano oznaka ne bo imela velikega vpliva na delovanje Wagnerja

Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna je sicer priznala, da pravno gledano oznaka EU za teroristično organizacijo ne bo imela bistvenega vpliva na delovanje skupine Wagner. »Vendar pa ne smemo podcenjevati simbolnega pomena takšne oznake in odvračalnega učinka, ki bi ga lahko imela na države, ki jih mika, da bi se obrnile na Wagner,« je dodala.

Zelenski pozval druge države, da sledijo Franciji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je medtem že zahvalil francoskemu parlamentu in pozval druge države, naj mu sledijo. Vsako manifestacijo terorizma je treba uničiti in vsakega terorista je treba obsoditi,« je dodal.

Uvrstitev na seznam terorističnih skupin pomeni, da lahko članice EU zamrznejo sredstva skupine Wagner in njenih članov, evropskim podjetjem in državljanom pa prepovedo poslovanje z organizacijo. EU je sicer Wagner in njegovega vodjo Jevgenija Prigožina že večkrat sankcionirala, zlasti zaradi kršenja človekovih pravic v Afriki in sodelovanja pri ruski invaziji na Ukrajino.

Za uvrstitev Wagnerja na seznam terorističnih organizacij naj bi se v prihodnjih tednih odločila Velika Britanija, poroča časnik The Times, ki se sklicuje na vir iz vlade. S tem bi vključitev v Wagner, izražanje podpore skupini, javno prikazovanje njenega logotipa ali udeležba na njenih srečanjih postali kazniva dejanja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.