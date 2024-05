Za razvitejšimi zaostajamo zaradi prenizke dodane vrednosti v industriji

V nadaljevanju preberite:

Slovensko gospodarstvo je lani ohranilo nivo prihodkov iz leta 2022, pri tem pa ustvarilo večji čisti dobiček in povišalo dodano vrednost. Podrobnejši podatki pa pokažejo, da so predelovalne dejavnosti v lanskih težjih energetskih razmerah ustvarile 12 odstotkov nižji neto čisti dobiček in imele realno nižjo dodano vrednost na zaposlenega. Zaostajanje dodane vrednosti v industriji za najbolj razvitimi je ključni vzrok za slovensko zaostajanje v razvitosti.

Kako je poslovalo slovensko gospodarstvo?

Kakšna je primerjava dodane vrednosti na zaposlenega v industriji in pri najbolj razvitih?

Kakšne posledice ima zaostanek pri dodani vrednosti?

Kako je uspešno podjetje podvojilo dodano vrednost na zaposlenega?