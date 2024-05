Znani termini tekem v Kranjski Gori

Svetovna smučarska zveza (FIS) je objavila tekmovalni koledar v alpskem smučanju za sezono 2024/25, ki prinaša tudi svetovno prvenstvo v Saalbachu (od 4. do 16. februarja 2025).

Svetovni pokal se bo tradicionalno začel v Söldnu 26. oktobra in končal konec marca s finalom v ZDA. Kranjska Gora bo ženski tekmi v slalomu in veleslalomu gostila 4. in 5. januarja, moški za pokal Vitranc bosta 1. in 2. marca.

Tudi drugo leto zapored ne bo tekem za Snežno kraljico na Sljemenu nad Zagrebom.