Vlada le potrdila strategijo upravljanja

Vlada je danes z enoletno zamudo le potrdila predlog nove strategije upravljanja kapitalskih naložb in jo poslala v državni zbor. Dokument na novo ureja upravljanje tako kapitalskih naložb države kot terjatev in nepremičnin, ki so v portfelj Slovenskega državnega holdinga prešle z lansko ukinitvijo slabe banke.

Omenjeni dokument naj bi nadomestil devet let stari odlok, ki ni več aktualen. Minister za finance Klemen Boštjančič je po seji vlade pojasnil, da je država vmes nekatera podjetja prodala ali pa so ta šla v stečaj, poleg tega pa so se v državnem portfelju znašla še nekatera druga podjetja, ki jih veljavna strategija ne vključuje. Tudi v novem odloku bo ciljni donos na kapital znašal osem odstotkov, bolj natančne cilje za posamezno naložbo pa naj bi vsako leto določil letni načrt upravljanja Slovenskega državnega holdinga.

Po novem predlogu bo država imela 34 strateških kapitalskih naložb, kjer mora država ostati vsaj polovična lastnica, osem pomembnih, kjer je delež države vsaj četrtinski, in 42 portfeljskih, ki so namenjene doseganju gospodarski ciljev in jih je mogoče tudi prodati. Med njimi ni več Telekoma Slovenije, ki naj bi bil po novem pomembna naložba. Zavarovalnica Triglav in Pošta Slovenija pa, kot smo poročali, ostajata strateški naložbi. Ministrstvo je sprva predlagalo uvrstitev med pomembne naložbe, ker da ne izpolnjujeta tehničnih pogojev, a jih je po nasprotovanju sindikatov vrnilo med strateške. Boštjančič je dejal, da je pri tem prevladal skupen interes dodatne zaščite teh dveh naložb pred morebitno privatizacijo.