Genocid v Gazi je postal mednarodno sprejemljiv

Potem ko je izraelska vojska v zgodnjih jutranjih urah silovito bombardirala okolico bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze in pri tem ubila najmanj petdeset ljudi, so izraelske sile s tanki in s pomočjo brezpilotnih letal popolnoma obkolile komaj še delujočo bolnišnico na severu palestinske enklave, ki je že skoraj tri mesece popolnoma odrezana od sveta in kjer Izrael pospešeno, z neopisljivo brutalnostjo izvaja etnično čiščenje.