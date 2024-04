Gospodarji države in kultura 996

V nadaljevanju preberite:

»Delo je sveta dolžnost vsakega delovno sposobnega državljana. Vsi delovni ljudje v državnih podjetjih in urbanih ter ruralnih gospodarskih kolektivih morajo izpolnjevati svoje naloge skladno s svojim statusom gospodarja države … Delovno ljudstvo Ljudske republike Kitajske ima pravico do počitka.«

To je zapisano v uvodu ustave LR Kitajske, ki mu sledita 1. člen in stavek: »Ljudska republika Kitajska je socialistična država pod demokratično diktaturo ljudstva, ki ga vodi delavski razred.«

Toda »gospodarji države« si že dolgo ne morejo izboriti svoje ustavne pravice do počitka. Čeprav je od 1. maja 1995 delovni teden skrajšan na pet dni, tako da so sobote in nedelje namenjene počitku, zabavi in potovanjem, se je v Kitajski 21. stoletja zakoreninila tako imenovana »kultura 996«. Kaj pomenijo te številke? Delovni čas od 9. ure zjutraj do 9. ure zvečer, in to šest dni v tednu.