Greenpeace bo zaradi izgubljene tožbe ob več sto milijonov dolarjev

Devetčlanska porota v Mandanu v zvezni državi Severna Dakota v Združenih državah Amerike je po dveh dneh posvetovanj v primeru Energy Transfer proti Greenpeaceu odločila, da mora okoljevarstvena organizacija upravljavcu naftovodov zaradi razžalitve in drugih obtožb plačati odškodnino v višini več sto milijonov dolarjev. Spor sega v čas protesta proti naftovodu Dakota Access pred skoraj desetletjem.

Takrat so pripadniki staroselskega plemena na območju, čez katero naj bi speljali naftovod, v znamenje protesta vzpostavili tabor ter se oklicali za varuhe vode. Pozneje so se jim pridružili še staroselci z drugih koncev ZDA, aktivisti in vojni veterani.

Kljub enoletnemu vztrajanju in nasilnim aretacijam, s katerimi policija ni prizanesla niti novinarjem, je naftovod leta 2017 začel obratovati, podjetje Energy Transfer pa je na zvezno sodišče podalo tožbo proti Greenpeaceu, češ da so izkoristili staroselce za svojo agendo proti fosilnim gorivom. Sodišče je tožbo ovrglo, zato je podjetje novo tožbo vložilo strateško, v Severni Dakoti.

Skoraj 70 milijard dolarjev vreden upravljavec naftovodov iz Dallasa v Teksasu je okoljevarstveno organizacijo obtožil, da je protestnike spodbujala k nasilnemu vedenju ter jih napeljevala k protestu na podlagi dezinformacij. Greenpeace je obtožbe zanikal, po razsodbi pa napovedal pritožbo ter opozoril, da je namen takšnih tožb odtegovanje pravic do mirnih protestov.

Strokovnjaki za civilne svoboščine so ob tem po navedbah Guardiana mnenja, da bi lahko primer negativno vplival na pravico do svobode govora. Proces pa so opazovali pravni strokovnjaki, ki so poudarili, da ima večina porotnikov vezi z naftno in plinsko industrijo ter zato niso odločali nepristransko. Skrb nad tem je že prej izrazil tudi Greenpeace, nekateri porotniki pa so vezi naglas priznali, a jih je sodnik kljub temu pooblastil za odločanje. Pravni strokovnjaki poudarjajo, da je bilo sojenje, ki je trajalo pet tednov, nepravično.

»Čeprav smo veseli, da je Greenpeace odgovarjal za svoja dejanja proti nam, je ta zmaga v resnici za prebivalce mesta Mandan in celotne Severne Dakote, ki so se morali vsak dan soočati z nadlegovanjem in motnjami, ki so jih povzročali protestniki, ki jih je financiral in uril Greenpeace. To je tudi zmaga za vse Američane, ki spoštujejo zakone in razumejo razliko med pravico do svobode govora in kršitvijo zakona. To, da so bili povzročitelji motenj poklicani na odgovornost, je zmaga za vse nas,« so razplet komentirali pri Energy Transfer, medtem ko v Greenpeaceu poudarjajo, da drug z drugim še niso opravili ter da se bodo na sodišču spet srečali julija na Nizozemskem.

»Ne bomo odnehali, ne bomo utišani,« je med drugim dejala svetovalka Greenpeace International Kristin Casper, pravna svetovalka organizacije Deepa Padmanabha pa je poudarila, da si bodo v svojih dejanjih še naprej prizadevali za nenasilje ter se borili za zaščito pravice do mirnih protestov in svobode govora, ki so temeljne za vse.

Da se ne bodo pustili utišati, je zatrdila tudi predstavnica staroselskega plemena Standing Rock Sioux Janet Alkire, saj da Energy Transfer izkrivlja resnico o tem, kaj se je zares dogajalo na protestih, ki so jih, kot je potrdila, organizirali sami.

Po Greenpeaceovih izračunih naj bi odškodnina, ki jo morajo plačati Energy Transferju, znašala vsaj 660 milijonov dolarjev, to pa bi lahko zanje pomenilo ukinitev aktivnosti v ZDA.