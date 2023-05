Grozljive posledice spopada za absolutno oblast

V nadaljevanju preberite:

Dogovarjanje o prekinitvi ognja v Džedi – pod patronatom Savdske Arabije, ki je ob Združenih arabskih emiratih in Egiptu pomembno vpletena v dogajanje v Sudanu, ter Združenih držav Amerike – niti približno ni ustavilo spopadov. Za nekaj dni so se nekoliko umirile le razmere v Kartumu, kjer še vedno vlada krvav kaos. Petmilijonsko mesto, ki je postalo bojišče dveh sovražnih generalov v spopadu za absolutno oblast, je v zadnjih tednih po podatkih Združenih narodov zapustilo okoli 700.000 ljudi. Več mestnih četrti je razdejanih. Primanjkuje vode in elektrike. Večina bolnišnic je zaprtih. Toda zatišje v Kartumu je bilo kratkotrajno. Nad sudansko prestolnico so včeraj znova leteli vojaška letala in helikopterji. Marsikje so potekali ulični spopadi. Veliko ljudi ne more nikamor. Humanitarne pomoči ni, saj se sprti strani nista dogovorili niti o odprtju humanitarnih koridorjev.