Hezbolah in Izrael sta v vojni

Po torkovi detonaciji tisočih pozivnikov in sredini eksploziji stotin »walkie-talkijev«, v katere so izraelske varnostno-obveščevalne strukture vstavile eksploziv – eksplozije so vzele 37 življenje, skoraj 4000 ljudi je bilo ranjenih, od tega jih je 400 v kritičnem stanju – se je medsebojno obstreljevanje na izraelsko-libanonski meji močno zaostrilo. Včeraj je iz Libanona nad sever Izraela poletelo 140 raket, izraelske sile pa so z letali in brezpilotniki bombardirale tako južni Libanon kot del Bejruta, kjer ima prevlado Hezbolah.