V Libanonu v eksplozijah umrlo najmanj 20 ljudi, 450 je ranjenih

Iz Libanona so po torkovih ekspozijah pozivnikov včeraj poročali še o eksplozijah ročnih radijskih postaj gibanja Hezbolah. Ubitih je bilo najmanj 20 ljudi, več kot 450 je ranjenih. V Bejrutu se ob zaostritvi konflikta pripravljajo na vse možne scenarije.

Walkie-talkie, ki jih je uporabljala oborožena skupina Hezbolah, je razstrelilo v južnih predmestjih prestolnice Bejrut, v dolini Bekaa in južnem Libanonu, območjih, ki veljajo za njene trdnjave, navaja BBC. Bolnišnice so bile že po torkovih eksplozijah preobremenjene. Iran je tako že ponudil, da sprejme okoli sto ranjencev. Večinoma so ranjeni utrpeli poškodbe na rokah in očeh.

Do nekaterih eksplozij je prišlo med pogrebom posameznikov, ki so bili po navedbah ministrstva za zdravje ubiti, ko je v torek eksplodiral pozivnik članov Hezbolaha. Ta je za napad okrivil Izrael, ki teh obtožb ni komentiral.

Nova faza vojne

Do napadov je prišlo, ko je izraelski obrambni minister Joav Gallant napovedal »novo fazo v vojni« in ko je bila divizija izraelske vojske prerazporejena na sever.

Generalni sekretar ZN António Guterres je posvaril pred »resno nevarnostjo dramatične eskalacije« in vse strani pozval k »zadržanosti«.

Po 11 mesecih čezmejnih spopadov, ki jih je sprožila vojna med Izraelom in Hamasom v Gazi, se je že povečal strah pred vsesplošnim spopadom.

Zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu se bodo danes v Parizu sestali zunanji ministri ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Francije in Italije pred zasedanjem Varnostnega sveta ZN, ki je načrtovano za petek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Mohamed Azakir/Reuters

Nekaj ​​ur po srednih eksplozijah je izraelski premier Benjamin Netanjahu obljubil, da bo več deset tisoč razseljenih ljudi s severa države »varno vrnil na njihove domove«. Gallant pa je dejal, da Izrael začenja novo fazo vojne in da se težišče usmerja proti severu. Izraelska vojska je potrdila, da je bila vojaška divizija, ki je bila nedavno angažirana v Gazi, prerazporejena na sever.

Hezbolah pa je dejal, da deluje v podporo Hamasu in da bo svoje čezmejne napade ustavil šele, ko se končajo spopadi v Gazi. Kaj bo naslednji korak Hezbolaha, bo morda jasno danes, ko naj bi imel govor njen vplivni vodja Hassan Nasrallah.

V komunikacijsko mrežo vdrl Izrael

Včerajšnje smrtonosne eksplozije predstavljajo še eno ponižanje za Hezbolah in možen znak, da je v njegovo celotno komunikacijsko mrežo morda vdrl Izrael, piše BBC.

Številni Libanonci so še vedno šokirani in jezni nad tem, kar se je zgodilo v torek, ko je hkrati eksplodiralo na tisoče pozivnikov, potem ko so ljudje prejeli sporočilo, za katero so verjeli, da je prišlo od skupine Hezbolah. Po navedbah libanonskega ministra za zdravje je bilo v eksplozijah ubitih 12 ljudi, vključno z osemletno deklico in 11-letnim dečkom, 2800 drugih pa je bilo ranjenih.

FOTO: Ayal Margolin/Reuters

Libanonska državna nacionalna tiskovna agencija (NNA) je sporočila, da je bil en moški ubit, ko je voki-toki eksplodiral v trgovini z mobilnimi napravami v Chaatu v severni dolini Bekaa. Napravo so identificirali kot ročni VHF radio ICOM-V82, ki je zdaj ukinjen model japonskega proizvajalca elektronike ICOM. Na družabnih omrežjih so se pojavile fotografije z drugih lokacij, ki prikazujejo isti model.

Ekipa BBC je bila v sredo na pogrebu štirih ubitih v predmestju Dahiya v južnem Bejrutu, ko je okoli 17. ure po lokalnem času (14.00 GMT) zaslišala močno eksplozijo. Med žalujočimi sta zavladala kaos in zmeda, nato pa so začela prihajati poročila o eksplozijah tudi v drugih delih države. Eden od nepotrjenih videoposnetkov na družbenih omrežjih je pokazal moškega, ki je padel na tla po majhni eksploziji med procesijo Hezbolaha, ki se je udeležila velika množica ljudi. Libanonski Rdeči križ je sporočil, da se je več kot 30 reševalnih vozil odzvalo na eksplozije v južnih predmestjih prestolnice, pa tudi v južnem Libanonu in dolini Bekaa.