Izklopljeni stikali za dotok goriva

Tik pred strmoglavljenjem letala družbe Air India minuli mesec, v katerem je umrlo 260 ljudi, je bila prekinjena oskrba motorjev z gorivom. Obe stikali sta bili premaknjeni v položaj za ustavitev dotoka, pri čemer naj glede na posnetke iz pilotske kabine tega ne bi storil noben od pilotov, so pokazali danes objavljeni prvi izsledki preiskave.

V obnovljenih posnetkih iz pilotske kabine je, kot je bilo navedeno v poročilu, eden od pilotov vprašal: »Zakaj si prekinil?«, na kar je drugi pilot odgovoril, da »tega ni storil«.

Letalo boeing 787-8 Dreamliner je bilo 12. junija namenjeno na letališče Gatwick v Londonu, vendar je manj kot minuto po vzletu strmoglavilo na naseljeno območje med letališčem in bolnišnico v Ahmedabadu v indijski zvezni državi Gujarat. Na krovu strmoglavljenega letala je bilo 230 potnikov - 169 Indijcev, 53 Britancev, sedem Portugalcev in Kanadčan - ter 12 članov posadke. Na tleh je bilo ubitih 19 ljudi, še več deset je bilo ranjenih. En potnik je čudežno preživel.

Preiskava, ki jo vodi indijski Urad za preiskovanje letalskih nesreč (AAIB), še poteka, končno, podrobnejše poročilo pa je pričakovati v 12 mesecih.

V nesreči je umrlo 260 ljudi. FOTO: AFP

Stikala za dotok goriva v motorje se običajno izklopijo po pristanku ali v nujnih primerih, kot je požar motorja, in nikakor ne med vzletom. Ker dotoka ni bilo, so motorji izgubili moč. V pilotski kabini je po podatkih BBC vladala zmeda, saj je eden od pilotov vprašal drugega, zakaj je to storil. Letalo sta pilotirala kapitan Sumeet Sabharwal in kopilot Clive Kundar. Poročilo ne navaja, kateri glas je kateri. Stikala za gorivo sta nato potisnila v normalni položaj med letom, kar je sprožilo zagon motorjev, vendar je bilo že prepozno. Eden od pilotov je tik pred padcem letala in trkom v stavbo, ki je bila namenjena za nastanitev zdravnikov, oddal klic v sili. Kontrolorji zračnega prometa so ju vprašali, kaj je narobe, nakar so zagledali strmoglavljenje letalo in na prizorišče poklicali reševalce.

Poročilo še navaja, da sta oba pilota pred letom imela »ustrezen čas počitka«.

Poročilo zaenkrat ne ponuja zaključkov in nikomur ne pripisuje krivde za nesrečo. A v prvih ugotovitvah poročilo še navaja, da je ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) leta 2018 objavila informacijo o možnosti samodejne sprostitve stanja zaklepa pri stikalih za gorivo pri boeingih 737. Enaka stikala so sicer po poročanju britanskega BBC uporabljena tudi v letalih boeing 787-8.