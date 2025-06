Po letalski nesreči v Indiji: črni skrinjici bodo najbrž analizirali v tujini

Indijski urad za preiskovanje letalskih nesreč se še odloča, ali bo podatke o letu in posnetke zvoka iz pilotske kabine letala Air India, ki je strmoglavilo prejšnji četrtek, poslal na analizo v tujino, je poročal BBC.

Nesreča, v kateri je umrlo 270 ljudi, se je zgodila le malo po tem, ko je boeing 787-8 dreamliner, ki je letel v London, vzletel z letališča Ahmedabad v zahodni Indiji in treščil v stavbo. Od takrat potekajo preiskave, kaj je povzročilo nenadno nesrečo. Medtem ko so nekateri mediji poročali, da bodo črni skrinjici poslali v tujino, je indijsko ministrstvo za civilno letalstvo pojasnilo, da dokončne odločitve še ni sprejelo. Njihov urad bo najprej na podlagi ocene tehničnih in varnostnih dejavnikov določil lokacijo za analizo, so pojasnili.

Nesreča, v kateri je umrlo 270 ljudi, se je zgodila le malo po tem, ko je b787-8 dreamliner, ki je letel v London, vzletel z letališča Ahmedabad v zahodni Indiji. FOTO: Amit Dave/Reuters

Podatke v črnih skrinjicah je mogoče uporabiti za rekonstrukcijo zadnjih trenutkov leta in določitev vzroka incidenta, vendar pa so nekateri mediji poročali, da sta bili v požaru, ki je zajel letalo po nesreči, močno poškodovani. V Indiji imajo zato težave s pridobivanjem podatkov iz skrinjic, zato menda razmišljajo, da bi ju poslali na analizo V ZDA.

Medtem je predsednik Air India dejal, da je bil eden od motorjev letala Air India, ki je strmoglavilo prejšnji teden, nov, drugi pa servisiran šele decembra. Letalska družba poleg tega zatrjuje, da so bili opravljeni pregledi 26 od njenih 33 boeingov 787-8 in 787-9. Domači letalski regulator je namreč po nesreči odredil dodatne varnostne preglede flote Boeing 787 Air Indie.

Stavba, v katero je treščilo letalo. FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Letalska družba je včeraj sporočila, da bo med 21. junijem in 15. julijem na 16 mednarodnih progah zmanjšala število letov, povsem prekinila pa na treh čezmorskih destinacijah. Kot so pojasnili, do se tako odločili prav zaradi okrepljenih varnostnih pregledov pred poleti pa tudi zaradi podaljšanja trajanja letov zaradi zaprtja zračnega prostora na Bližnjem vzhodu.