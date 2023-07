Kako še lahko (so)deluje skupnost

V nadaljevanju preberite:

Francoski poulični cunami se nekoliko umirja, a problemi ostajajo globoki, interpretacij težav je prav tako nič koliko in so ideološko centrirane. Čeprav je situacija kompleksna, poskušata hrupni radikalna levica na enem bregu in skrajna desnica na drugem idejno povleči na svojo enostavno stran čim več javnosti, probleme pa medtem rešuje vladajoča struja Emmanuela Macrona.

Nekdanji predsedniški kandidat Éric Zemmour, denimo, na desnem robu na televiziji CNews razlaga, kako se te dni upirajo in so poulično nasilni ljudje, ki »so deležni ogromno privilegijev – kajti tam, od koder prihajajo, bi živeli neprimerljivo slabše« –, na levici pa pozivajo rojake, naj se, sploh v soboto, in to po vsej državi, udeležijo državljanskih pohodov v spomin na ustreljenega 17-letnika Nahela M. Nepokorna Francija, ki jo vodi Jean-Luc Mélenchon, je včeraj na twitterju objavila komunike Naša država žaluje in je jezna. V besedilu, ki ga je podpisalo kakih 90 organizacij in sindikatov, so poudarili, da so razlogi za napetosti med policijo in prebivalstvom prastari, določajo jih »krivice, predsodki, nasilje, diskriminacije, seksizem, tudi sistemski rasizem«. Kaj pa načrtuje oblast Emmanuela Macrona?