Vzporedna ideološka vojna o tem, kdo so nasilneži

Izgredi v Franciji so pomembna učna ura iz sociologije: kako narobe se politika, leva in desna, že desetletja spoprijema z rasizmom in revščino, ta pa je v veliki meri tudi imigrantska, da se ji vsake toliko zgodi besna ulica. Levičarji zdaj obsojajo rasizem in težave v policiji – prejšnji torek je policist ustrelil 17-letnega Francoza magrebskih korenin, ki je vozil avto brez vozniškega dovoljenja –, desničarji pa mečejo v isti koš vse, ki tako ali drugače prihajajo od drugod, in jih počez krivijo za pospešeno destrukcijo francoske družbe.