Kanadska policija s pendreki in solzivcem nad protestnike

Policija v kanadski Ottawi je včeraj s pendreki in solzivcem izpraznila glavni protestniški tabor. Samo v soboto je bilo aretiranih okoli 50 ljudi in zaseženih 38 vozil, poročajo tuji mediji.

Kanadska policija je proti protestnikom nastopila z veliko silo, vključno s taktičnimi vozili in ostrostrelci. Protestniki so med drugim odgovorili s plinskimi jeklenkami in dimnimi bombami, drugi so ustvarili človeško verigo, prepevali kanadsko himno in vzklikali 'Svoboda!'.

Do popoldneva je policija v glavnem izpraznila glavni protestniški tabor na ulici Wellington pred kanadskim parlamentom. Odvlekla je tovornjake in podrla šotore ter stojnice, ki so jih postavili protestniki. .

Policijski načelnik Steve Bell je ocenil, da je bil dosežen pomemben napredek, čeprav po njegovem operacija še ni končana. Po njegovih besedah je policija od začetka akcije aretirala 170 oseb, od tega 47 v soboto. Obnašanje protestnikov je označil za napadalno in agresivno.

Spopadi med protestniki, ki so kljubovali nočnemu mrazu, so se na ulicah okoli parlamenta nadaljevali v noč. Med drugim so protestniki postavljali barikade in sprožali rakete.

Organizatorji protesta pod imenom Konvoj svobode so medtem policijo obtožili, da je pretepala in poteptala protestnike. Svoje podpornike so pozvali, naj odidejo in se tako izognejo nadaljnji policijski brutalnosti.

Protest kanadskih tovornjakarjev je navdihnil podobne akcije drugod po svetu. FOTO: Andrej Ivanov/AFP

Protest je v Ottawo pritegnil do 15.000 ljudi, tudi mnoge tovornjakarje, ki so blokirali območje z vozili. Številni od teh so sicer svoja vozila po pozivu policije umaknili sami.

Po besedah Bella je policija odprla preiskavo, ki se nanaša na posedovanje orožja. Prav tako je kazenski pregon in finančne sankcije napovedal proti udeležencem protestov.

Protest kanadskih tovornjakarjev, ki je navdihnil podobne akcije drugod po svetu, se je začel kot protest proti obveznemu cepljenju proti covidu-19 ob prečkanju meje z ZDA. Akcija se je nato razširila, s tem pa tudi njene zahteve; med drugim so protestniki zahtevali konec vseh protikoronskih ukrepov.

Kanadski premier Justin Trudeau, ki so ga mnogi kritizirali, da se je odzval prepozno, je proti protestnikom, ki so začasno tudi zaprli državno mejo z ZDA, uporabil izredna zakonska pooblastila.