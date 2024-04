Kijev opozarja na taktične uspehe napadalcev

V nadaljevanju preberite:

O tem, da na fronti v zadnjem času napadalci počasi, a vztrajno prodirajo naprej, ne poročajo le ruski mediji. V Kijevu so se doslej izogibali komentiranja neuspehov, včeraj pa je glavni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Oleksander Sirski povedal, da so se razmere na fronti zaostrile, da imajo ruske sile ponekod precejšnjo premoč, tako vojaško kot tehnično, in da so na nekaterih bojiščih dosegli »taktične uspehe«.