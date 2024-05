Janša in Logar še naprej igrata svojo igro

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokratni pogovor Od srede do srede začela na domačem političnem parketu. Anže Logar, sicer dolgoletni član SDS, je pred kratkim v pogovoru za Reporter napovedal, da bi bil na kongresu SDS prihodnje leto pripravljen prevzeti vodenje stranke. »Kontekst je ta: Janez Janša stranko vodi od leta 1993, hkrati pa se zdi, da naslednika doslej ni vzgojil. Kako razumeš Logarjevo ponudbo?« je Žerdin uvodoma vprašal Markeša.

»Razumem jo kot sinusno valovanje Hollywooda. Vsake toliko je treba malo valoviti in vzbuditi pozornost. To je navsezadnje dobrodošlo tudi za medije, saj rejtingi rastejo. A kljub temu se čudim, koliko ljudi ne prepozna te igre, ki traja že zelo dolgo,« je dejal Markeš in poudaril, da je po njegovem mnenju način, kako vzbuditi pozornost, v tem primeru dogovorjen. »Nikoli me ne bodo mogli prepričati, da je lahko tako politično izpraznjen in puhel, hkrati pa retorično spreten lik, kot je Logar, karkoli drugega kot čisti dogovor z Janšo.«

Komentatorja sta se v nadaljevanju dotaknila še tekmovanja za pesem Evrovizije, ki jo je gostil švedski Malmö. Zmaga je odšla v Švico, hkrati pa se je letošnja Evrovizija zapisala v zgodovino kot najbolj kontroverzna doslej, za kar je poskrbelo vztrajanje organizatorjev, da kljub pozivom k izključitvi sodeluje tudi Izrael; po mnenju kritikov bi zanj morala veljati enaka pravila kot za Rusijo, ki so jo po napadu na Ukrajino izločili s festivala.

Ali Žerdin in Janez Markeš FOTO: Marko Feist

Žerdin je na družbenih omrežjih opazil kampanjo Glasujte za Izrael, ki je morebiti privedla do tega, da so slovenski poslušalci izraelski predstavnici namenili drugo najvišje število točk (10). Markeš je post festum poslušal tri pesmi – hrvaško, švicarsko in izraelsko –, izsledki njegove »muzikološke ekspertize« pa kažejo, da je Evrovizija zagotovo politični dogodek; najbolj mu je bila všeč izraelska, najmanj pa švicarska pesem.

Proti koncu pogovora sta Žerdin in Markeš komentirala še trenutno dogajanje v Ukrajini in Gazi. »Očitno je, da se je Netanjahu zataknil v Bidnovem prebavnem traktu. Izrael je država, ki tone v svojo lastno greznico, ZDA pa so se odmaknile od lastnih ustavnih vrednot. Rešujejo jih študentje in njihove demonstracije. Podobno se dogaja pri nas. Zanimivo je, da se je vodstvo ljubljanske fakultete za družbene vede takoj uklonilo študentom in sprejelo njihove zahteve.«

Več v videu.