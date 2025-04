Komaj čakajo, da bodo videli najboljšega predsednika

V nadaljevanju preberite:

Po ocenah organizatorjev in virov blizu vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) bo v teh dneh v prestolnico Beograd med velikim prorežimskim »vsesrbskim« zborovanjem prišlo več sto tisoč ljudi. Napovedi se razlikujejo, neuradne ocene pa govorijo o nič manj kot 500.000 do kar dva milijona udeležencev v treh dneh shoda, ki naj bi jih z organiziranimi prevozi pripeljali iz vse Srbije.

Kot je znano iz dosedanjih tovrstnih »dogajanj naroda« v podporo oblasti, udeležbo na shodih na lokalni ravni zagotavljajo lokalne oblasti, ki so blizu režimu. Udeležba je obvezna za uslužbence državnih podjetij, občinskih in državnih organov, agencij in drugih proračunskih uporabnikov. Kot kažejo do zdaj javno znane izkušnje, je kazen za tiste, ki se zborovanj ne udeležijo, v najboljšem primeru počasnejše napredovanje v službi, pogosto pa tudi konec kariere v javni službi.